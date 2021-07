Kitiltják a dízelautókat Budapesten, csak az időpont kérdéses

Még idén dönt a fővárosi közgyűlés arról a dátumról, hogy mikor vezetik ki a korszerűtlen besorolású autókat Budapesten. A fővárosi önkormányzat ugyanis csatlakozott egy korábban már elindult európai kezdeményezéshez, amely ezt tűzte ki célul – számolt be a 444.hu.

Karácsony Gergely főpolgármesternek pénteken adott át 45 ezer aláírást a Greenpeace, amelyeket a régi dízelautók kitiltásának érdekében gyűjtöttek. Az átadáson az is elhangzott, hogy a főváros csatlakozott ahhoz az európai kezdeményezéshez, hogy a korszerűtlen besorolású autók kivezetésének legyen egy céldátuma Budapesten.

A lap az esetleges céldátumról kérdezte a főpolgármestert, aki szerint Európában a 2030-as céldátum egyre gyakoribb.

A választási programomban egyébként szerepelt az alacsony kibocsátású zónák jelölése, amit továbbra is tartok, vannak olyan városrészek, ahol egyszerűen nem is tudunk mást tenni, ezekhez is kell egy céldátum