Kárász Róbert elmondta, hogy érzi magát a balesete után

Ahogy korábban az Index is beszámolt róla, nemrég komoly baleset érte Kárász Róbertet. A televíziós műsorvezető egy létrán indult a padlásra, azonban a feljáró tetejéről a mélybe zuhant. Az eset a Balaton környékén történt. A tévés Instagram-oldalán számolt be állapotáról.

Kárász Róbert a felvételen ismét kifejezte háláját a siófoki sürgősségi osztály dolgozóinak, akik tegnap ügyeletben voltak. Korábban elmondta, hogy leginkább attól félt a zuhanás pillanatában, hogy a gerince, a nyakcsigolyája vagy a karja is széttörhet. Elmondása szerint „csupán” komoly zúzódásokat szenvedett.

Megvagyok. Azt nem tudom mondani, hogy jól vagyok, de azt igen, hogy a Jóisten velem volt. Miért? Hát azért, mert négy méterről lezuhanni olyan, mint hogyha az egész életed leperegne. Végtelenül boldog vagyok, hogy mindenféle törés nélkül úsztam meg ezt

– fogalmazott a műsorvezető a videóban.

Kárász Róbert azt is elmondta, hogy a bal keze sérült meg, de szerencsére a jobb kezét tudja majd használni, ami azért is jó, mert jobbkezes.

A dereka is fáj, így jelenleg az edzéseket is hanyagolnia kell. Elmondása szerint hamarosan felépül, és két hét múlva újra képernyőn lehet, még ha valószínűleg be is lesz kötve a karja.