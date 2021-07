Rákerestünk a pedofilokra, 110-et találtunk a környéken

A hazai pedofilnyilvántartás hamarosan érkezik, ezért megnéztük, hogy néz ki az amerikai. Egy floridai magyar a saját tapasztalatait is elmesélte az Indexnek, elmondása szerint drágábban lehet ingatlant vásárolni azokon a környékeken, ahol nyoma sincs a nemi bűnözőknek, a fiatalok pedig szinte minden légyott előtt csekkolják, hogy randipartnerük szerepel-e a szégyenlajstromban.

Az Országgyűlés június 15-én 157 igen szavazattal, egy nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta a Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella által beterjesztett pedofil bűnelkövetőkkel szemben szigorúbb fellépést szorgalmazó törvényt, amely június 8-án hatályba is lépett.

Eszerint:

A gyermekpornográfia egyes minősített eseteinél, például ha 12 évnél fiatalabb személlyel szemben erőszakot vagy sanyargatást alkalmazva követik el, a bűncselekmény az emberöléssel azonos elbírálás alá esik majd. Vagyis akár húsz évet is kaphat az elkövető úgy, hogy nem lehet feltételesen szabadságra bocsátani, mert a bíróságnak nem lesz erre lehetősége.

A törvény alapján aki gyermek sérelmére szexuális bűncselekményt követ el, nem foglalkoztatható olyan munkáltatónál, amely gyermekek részére szabadidővel, szórakozással, sportolással összefüggő szolgáltatást nyújt (strand, vidámpark, állatkert). Ahogy kormányzati szolgálati jogviszonyt sem létesíthetnek és politikai vezetői tisztséget sem tölthetnek be az államigazgatásban.

Létrehozzák a pedofil bűnözők nyilvántartását. Adatigényléssel a hozzátartozók, valamint a gyermek nevelését, felügyeletét, gondozását ellátó személyek ellenőrizni tudják a gyermekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő személyeket (például iskolai dolgozókat, bébiszittereket, edzőket), hogy korábban elítélték-e gyermek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt.

Az elkövetőkről csak az azonosításukhoz és társadalomra veszélyességük mértékének felméréséhez szükséges legszűkebb adatkör válik megismerhetővé (név, születési év, település, arcképmás, elkövetett bűncselekmény adatai). A megismert adatokról másolat, képernyőfotó nem készíthető, azokat tilos nyilvánosságra hozni, sokszorosítani.

A törvénybe csempészett homofób passzus hatalmas politikai vihart keltett belföldön és külföldön egyaránt, ezért a tényleges pedofilokról alig esik szó immár, pedig elvileg róluk szólt volna e jogszabály. Mindenesetre az Index a Kormányinfón több alkalommal is érdeklődött azzal kapcsolatban, hogy mikorra lesz kész hazánkban a pedofilnyilvántartás.

Zajlanak az előkészületek, őszre rendelkezésre fog állni. A védettség növelését várjuk, hogy aki pedofilbűncselekményt követ el, attól jobban megvédjük a társadalmat, mint ahogy eddig tudtuk

– válaszolta a Gulyás Gergely, aki kérdésünkre azt is hozzátette, hogy Kaleta Gábor is benne lesz ebben a nyilvántartásban, mivel ő is érintett.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy a törvény egyelőre csak a pedofilokra vonatkozik, de szükség esetén kibővítik azt a kört, aki a nyilvántartásba bekerülhet. “Minden progresszív megoldásra nyitottak” – mondta, utalva arra, hogy például az Egyesült Államokban már a kilencvenes évek óta létezik egy nyilvános, de a hazánkban tervezettnél jóval szigorúbb nyilvántartás, amely a pedofilokon túl minden szexuális bűnözőt tartalmaz.

A minta tengerentúli, akár életet is menthet

Az amerikai nyilvántartás létrejöttében kulcsfontosságú szerepet játszott, hogy a kilencvenes években több gyereket is brutálisan megerőszakoltak, a tragédiákat nagy médiavisszhang övezte. Nagy port kavart például a hétéves Meghan esete, akit a szomszéd férfi csalt be a házába, ahol megerőszakolta, majd meg is ölte.

A kislány édesanyja ezt követően élharcosa lett annak, hogy legyen egy nyilvánosan elérhető lista a szexuális ragadozókról. Maureen többször is hangsúlyozta, hogy ha tudta volna, hogy az utca túloldalán egy pedofil férfi lakik, akkor nem költözött volna oda, és a kislánya még ma is élne. A történtek után a pedofilmentes zónát jelölő táblák is megjelentek az utcán.

A nyilvántartás ma már mind az ötven államban elérhető, gyakorlatilag néhány kattintással bárki ellenőrizheti, hogy a lakóhelye közelében élnek-e szexuális bűnözők. A bűncselekmény súlyosságától függően viszont egyes államokban vannak olyan személyek, akik adatai csak a hatóságok számára elérhetők, enyhébb besorolást kap az például, aki az utcán vizel, mint az, aki megerőszakol valakit.

A legszigorúbb szabályok ugyanakkor ott is a pedofilokra vonatkoznak. Van, ahol a regisztrációs időszak hosszát a szabálysértés vagy a személlyel járó kockázat határozza meg, míg máshol minden regisztráció egy életre szól. A fiatalkorú elkövetők adatait a bűnüldöző szervek számára visszatartják, de azok a 18. születésnapjuk után nyilvánosságra hozhatók.

Kattingattunk, mintha randira készülnénk

Egy floridai magyar nő arról mesélt az Indexnek, hogy a szabályokat kint nagyon szigorúan veszik, a pedofilok nem költözhetnek iskolák, játszóterek közelébe, és a különböző lakhatási programokat sem vehetik igénybe.

Tapasztalataim szerint olcsóbbak is azok a házak, amelyek olyan utcában vannak, ahol a nyilvántartás szerint pedofilok, vagy más nemi bűnözők élnek. Az elkövetők egyébként munkát és társat is nehezebben találnak, a párkeresők körében ugyanis elterjedt módszer, hogy a találkozó előtt csekkolják, randipartnerük vajon veszélyt jelent-e

– mesélte a floridai magyar, akinek a kinti címét a nyilvántartás keresőjébe is beírtuk. Beállítottuk a 3 mérföldes – vagyis a közel 5 kilométeres – szűrőt, és kiderült, hogy 110 regisztrált van a közelében. A brutális adatokon némileg árnyal az, hogy közülük a legtöbben börtönben vannak, vagyis csak az előtt éltek a térségben, mielőtt elítélték őket.

Mint kiderült, Los Angelesben sem sokkal jobb a helyzet, ott szintén egy konkrét cím 3 mérföldes sugarát bemérve 103 személyt találtunk. Kíváncsiságból azt is megnéztük, hogy az egyik leggyakoribb amerikai néven hány regisztrált van. 437 James Smithre bukkantunk.

Fotó: www.nsopw.gov

Az adatbázis folyamatosan frissül, a szabadlábon lévő elkövetőknek ugyanis rendszeresen személyesen kell jelentést tenniük a helyi bűnüldöző szerveknél. Meg kell adniuk a címüket, időről időre lefényképezik őket, ujjlenyomatot vesznek tőlük, és feljegyzik azt is, ha új tetoválást, vagy más, egyedi azonosításra alkalmas változást látnak rajtuk.

Az ilyen típusú észrevételeket bárki más is jelezheti a weboldalon. Bejelenthetjük, ha a környéken élő szexuális bűnözőnek új frizurája vagy új kocsija van. Emellett számos egyéb információ rendelkezésre áll a bűnözőkről, láthatjuk az aktuális státuszukat, hogy börtönben vannak-e, illetve azt, hogy pontosan mikor és mit követtek el

– mesélte a Floridában élő nő.

A hatékonyság máig kérdéses

Kutatások szerint a nyilvántartásnak nincs komoly visszatartó ereje, a hatékonyságot alátámasztó bizonyítékok korlátozottak és vegyesek.

A kutatási eredmények többsége nem talál statisztikailag szignifikáns elmozdulást a szexuális bűncselekmények trendjeiben, tehát erősen kérdéses, hogy e módszer egyáltalán alkalmas-e tényleges bűnmegelőzésre.

Sőt, a vizsgálatok negatív hatásokról is beszámolnak: a visszaesők száma igen alacsony (öt százalék körüli), mégis a listára felkerülők mindegyike megszenvedi a nehezített pályát, amikor munkát, lakást vagy éppen párkapcsolatot keres.

További kedvezőtlen hatás, hogy a publikus lajstrom hatására az átlagpolgárok jelentősen túlbecsülik annak esélyét, hogy rájuk vagy a gyermekeikre egy perverz ragadozó vadászik – ami csak még stresszesebbé teszi a lakosságot.

Sokakat ugyanakkor mégis legalább lelkiekben valamelyest megnyugtat, hogy a családjával egy – legalábbis látszólag – biztonságos(abb) környéken él.

(Borítókép: Veres Péter / Index)