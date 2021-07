Tűzön-vízen át táncoltak a tűzoltók

A tűzoltók nap mint nap vonulnak káresetekhez, életeket mentenek, és keményen dolgoznak a szolgálatban. Most pár perc erejéig megmutatták, hogy ők is tudnak egy kicsit lazítani, és a jó cél érdekében akár táncolni is.

A Bethesda Kórház dolgozói, a büntetés-végrehajtás és a rendőrség után a katasztrófavédők is csatlakoztak a 2020-ban Dél-Afrikából útjára indított Jerusalema-kihíváshoz.

Master KG és Nomcembo dala már egy éve tarol. Több mint 360 millióan hallgatták meg, és sok száz baráti társaság, munkahelyi közösség tanulta meg a lépéseket, majd töltötte fel saját produkciójáról készült videóját a közösségi oldalakra. A siker – szó szerint – határtalan: Dél-Afrikától Magyarországig százezrek lájkolták az amatőr táncosokat.