Az ígértnél sokkal tovább tart a felújítás, csak augusztus 20-ra kapjuk vissza a Széll Kálmán teret

Lassan hozzá kell szoknunk, hogy semmi sem készül el határidőre. Ahogy a Nyugati pályaudvaron is csúsznak a munkák és átadás helyett újabb korlátozásokat vezettek be vasárnap, úgy a Buda főterének számító Széll Kálmán tér és környékének felújítása is több mint egy hónapot tolódik. Bár úgy volt, hogy ezen a héten visszakapjuk a megújult Széll Kálmán teret, erre augusztus 20-ig még bizonyosan várni kell – értesült az Index.

Az építkezések miatt lezárták a Várfok utcát a Vérmező út és a Krisztina körút között. A munkálatoknak már csütörtökre be kellett volna fejeződniük, ám a rekonstrukció elhúzódott, így a várható befejezés dátuma augusztus 20-ra módosult.

A tér felújítása miatt átalakult a tömegközlekedés, és a csúszás miatt még több mint egy hónapig marad a megváltozott forgalmi rend, amely szerint egy sereg buszjárat nem érinti a Széll Kálmán teret, hanem terelt útvonalon közlekedik.