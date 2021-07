Gémesi György, a Pegasus-ügy célpontja: Ez egy szánalmas dolog, aki pedig hallgatózik, az gyenge

Egy nemzetközi újságírócsapat tényfeltárása alapján több ismert magyar ellenzéki, közéleti személyiséget is megfigyelhettek az NSO nevű izraeli cég mobiltelefonok feltörésére és lehallgatására kifejlesztett kémprogramjával.

Az egyik érintett Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. A kiszivárgott adatok szerint mobiltelefonjának célpontként való kiválasztása 2018 végén történt.

Nagy meglepetés nem ért, sejtettem dolgokat, indirekt jelei voltak annak, hogy valakik valahonnan információkat tudtak meg az induló pártunkról. Félelmetes, hogy ilyen szinten be tudnak lépni az ember intim szférájába. Ez több kérdést is felvet a jövőt illetően: Hol a határ? Ki, mit és mire használ fel?

– fejtette ki az Indexnek Gémesi György, aki 1990 óta vezeti Gödöllőt, és 2017. március 15-én jelentette be, hogy Új Kezdet néven jobboldali pártot alapít.

A polgármester kitért a 2018-as hulladékgazdálkodási botrányra is. Abban az időszakban ő volt a vezetője a Zöld Hidat tulajdonló társulásnak, amely Gödöllő térségében felelt a szemétszállításért.

2018 decemberében betörtek Gémesi házába, de csak egy boríték, benne külföldi utakról visszamaradt valutával, egy évtizedekkel korábban nyert óra, és egy régi karikagyűrű tűnt el.

Két héttel később a szomszédban élő lányomhoz is betörtek. A karácsonyfa alatt ott volt a fényképezőgép, de nem vitték el. Ez elgondolkodtató, az összehangoltság pedig hátborzongató.

Gémesi György nem érti, hogy miért kap megkülönböztetett figyelmet egy 32 ezres város polgármestereként. Azt állítja, hogy mindig határozottan, mégis kulturált nyelven fogalmazott, elsősorban az önkormányzati területen aktív, de az Új Kezdet alapításánál voltak politikai nyilatkozatai is.

Folyamatosan ütöttek-vágtak. Még a miniszterelnök is eljött kampányolni Gödöllőre, nem tudom miért vagyunk ennyire érdekesek. Egy mérhetetlen párt, vagy egy jól működő hulladékgazdálkodási társulás miatt? Talán valakinek valahol ez személyes motivációja is. A kétharmados Fidesz ágyúval lőtt egy verébre. Érthetetlen ez a vakgyűlölet és félelmetes is. Én nem haragszom senkire, de ez egy szánalmas dolog, aki pedig hallgatózik, az gyenge.