Öt területre adták ki az árvízvédelmi készültséget

Gönyűn és Nagybajcson is kettes fokú árvízvédelmi készültség van érvényben Magyarországon − derül ki a Vízügyi Főigazgatóság hétfő reggeli jelentéséből. Eddig összesen öt területen hirdettek készültséget. Egyes szintű riasztás van érvényben Doborgaz, Dunaremete és Rajka térségében.

A Duna vízállása tovább növekedhet, ugyanis árhullám tart Magyarország felé Szlovákia irányából. Pozsonyban már hétméteres a vízállás, ami hétfő délután tetőzhet.

A vízszint alakulására az ausztriai időjárás nagy hatással van, a meteorológusok hét és fél méter és nyolc méter közötti csúcsra számítanak.

Nagy hatással van a vízállásra az országszerte hirtelen lezúduló eső, ami miatt a legtöbb megyében kettes szintű figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Reggelre a fővárost is elérte a vihar, a katasztrófavédelem munkatársait több helyre is riasztották. Budapesten több változást is bejelentett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a viharos idő miatt.