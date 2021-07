Lecsapott az ítéletidő

Rövid idő alatt mintegy ötven helyszínre riasztották a katasztrófavédelem egységeit Budapesten és Pest megyében a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék miatt hétfőn kora reggel – mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-nek. Vasárnap 175 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. Az esetek kétharmadában okoztak problémát kidőlt fák, leszakadt faágak, amelyek utakra, házakra, elektromos vezetékekre dőltek. Az elmúlt nap nyolc épületben keletkezett kár, 43 helyszínen pedig pincékben, alagsorokban összegyűlt esővízhez riasztották a tűzoltókat.

Mukics Dániel elmondta, hogy Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével mindenhol okozott károkat a vasárnapi vihar. Győr-Moson-Sopron megyében, Dunakilitin több épület is beázott. Ismertette:

Borsod megyében, Jósvafőn kilépett a medréből a Baradla-patak a sok eső miatt. A tűzoltók a helyiekkel ötezer homokzsákot helyeztek el. Kapuváron családi házba csapott a villám, öt négyzetméteren megrongálta a tetőt.

A fővárosi katasztrófavédelem arról adott hírt hétfő reggel, hogy munkatársait leszakadt faágak eltávolításához és vízzel elöntött pincehelyiségek, garázsok, alagsorok kiszivattyúzásához riasztották, rövid idő alatt közel harminc fővárosi és Pest megyei helyszínre. A legtöbb bejelentés eddig Szigetszentmiklósról, Törökbálintról, valamint a főváros V., VI. és VII. kerületéből érkezett.

Kiadták a figyelmeztetést

Felhőszakadás és zivatarok miatt figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország egész területére az Országos Meteorológiai Szolgálat. Felhőszakadás miatt öt megyében egyes szintű, azaz sárga, míg az ország többi területén kettes szint, narancs riasztás van érvényben. Zivatarokra minden megyében egyes szintű riasztást írtak elő.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az ország nyugati, északnyugati tájain fokozatosan stabilizálódik a légkör. Máshol zivatarokból álló rendszerből viszont további ismétlődő zivatarok kialakulására lehet számítani, melyek száma az esti óráktól fokozatosan csökken.

Az elsődleges veszélyforrás a felhőszakadás lesz. Rövid idő alatt 25-30 milliméter, helyenként akár ötven millimétert meghaladó csapadék is hullhat. Emellett néhol jégeső és viharos széllökés is társulhat a zivatarokhoz, amelyek sebessége átlagosan óránként 60-80 kilométeres lehet, azonban ennél magasabb értékekre is számíthatunk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Orvosmeteorológia és várható időjárás

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint hétfőn erős, viharos északi széllel hidegfronti hatás indítja a hetet. Zivatarok hozhatnak átmeneti felfrissülést, de alapvetően fülledt, meleg idő várható, ami elsősorban az időseket, a keringési rendszer megbetegedéseivel élőket és a szívbetegeket viselheti meg.

Ingadozhat a vérnyomás, rosszullét, légszomj, illetve nehézlégzés jelentkezhet. A záporok, zivatarok területén romolhat az asztmások állapota. A szeles idő a fejfájósok napját nehezítheti meg – teszik hozzá.

Kedden, szerdán és csütörtökön napos idő várható, északkeleten fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Kedden hajnalban 13–19, a délutáni órákban 25–30 fok valószínű. Szerdán a hajnali 11–17 fokról délutánra 24 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön a minimumok 10–16, a maximumok 24–29 fok között alakulnak.

Pénteken, szombaton és vasárnap napos idő várható, csapadék nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás. Pénteken a hajnali 11–17 fokról délután 25–30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szombaton a leghidegebb órákban 12–18 fok várható, napközben 27–32 fokig melegszik a levegő. Vasárnap a minimumok 13–19, a maximumok 28–38 fok között alakulnak.

Fotó: Időkép Keddtől már szárazabb idő várható

Ahol már vasárnap este lecsapott a vihar

Az Időkép beszámolója szerint a déli tájakra már vasárnap este megérkeztek a zivatarok, Röszkénél cseresznyenagyságú jég hullott. A zivatarok Szerbia és Horvátország felől érték el a déli határvidéket, viharos széllökések, felhőszakadás és helyenként jég is kísérte a zord időjárást.

Fotó: Heti 87 / Időkép Röszkén meggy- és cseresznyenagyságú jég hullott

Az északnyugati területeket, az Északi-középhegység térségét és az Alföldet sem kímélték a záporok, zivatarok. Az intenzívebb cellákat felhőszakadás és jégeső kísérte, amelyek mérete borsó és meggy között alakult. Aggtelek környékén már vasárnap délután négy óra óta szinte folyamatosan tart a zivatar, és beszámolók szerint legalább egy órán át ömlött jég, amelyből már kiadósabb mennyiség gyűlt össze.

A Tolna megyei Jágónakon betonhíd állította meg azt az autót, amelyet elsodort a víz – derül ki az RTL Klub híradójából. A községben több órán keresztül esett, az árkok pedig nem tudták elvezetni a nagy mennyiségű csapadékot, térdig ért a víz, két, közeli településen is fennakadást okozott a hatalmas eső. A Somogy megyei Kercseligeten több ingatlan lakhatatlanná vált, de Siófokon is erős jeleneteket okozott a vihar a riport szerint.

Katasztrófa Európában

Németországban, Belgiumban és Hollandiában az elmúlt napok heves esőzései nyomán heves áradások alakultak ki. A kérdés már csak az, hogy Kelet-Európa kimarad-e a katasztrófából?

Mint megírtuk, gyors segítséget ígért Angela Merkel német kancellár vasárnap, miután látogatást tett az árvíz sújtotta vidékeken, ahol a természeti katasztrófának legalább 157 áldozata volt az elmúlt napokban.

A német nyelvben nehéz találni olyan szavakat, amelyek vissza tudnák adni a pusztítás mértékét

– mondta a Rajna-vidék–Pfalz tartományban található Adenau kisváros lakosainak.

Brüsszelben a legtöbb folyó vízszintje stagnált vagy apadni kezdett a hét végére a szerdán kezdődött heves esőzek után. Az árvíz sújtotta kelet-belgiumi régiókban további áldozatok után kutatnak, a hollandiai Limburg tartományban pedig megkezdték a gátak szilárdságának ellenőrzését.

A három napon át tartó heves esőzések nyomán kialakult, özönvízszerű áradásokban Belgiumban 27-en haltak meg, tucatnyi embert még mindig eltűntként tartanak nyilván.

Árhullám tart Magyarország felé

Miközben a legtöbb folyó vízszintje stagnál vagy apadni kezdett Nyugat-Európában, Magyarországon többfelé az első fokot, néhol a másodfokú készültséghez vezető szintet is elérheti a vízállás, ugyanis árhullám jön a Dunán. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzései alapján kedd-szerda környékén várható − írja az Időkép. A vízügyi főigazgatóság honlapja szerint egyelőre

DOBORGAZON, DUNAREMETÉN, RAJKÁN INDOKOLT AZ EGYES SZINTŰ KÉSZÜLTSÉG, GYÖNYŰN ÉS NAGYBAJCSON A MÁSODFOKÚ KÉSZÜLTSÉG.

Győr felkészül

Dézsi Csaba András, Győr város polgármestere közleményt adott ki arról, hogy hogyan előzhetik meg a veszélyeket, károkat a városban.

A Duna és a Rába folyók vízgyűjtő területein lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására árhullám érkezik hazánk területére. Ezzel összefüggésben Győrben a Rába és Mosoni-Duna vízszintje óránként 13-15 centimétert emelkedik. A vízügyi adatközlések szerint a Mosoni-Duna vízszintje maholnap eléri a Móricz Zsigmond alsó rakparti út szintjét a Kossuth híd alatt

– írja a polgármester Facebook-oldalán.

Az érkező árhullám miatt a Móricz Zsigmond alsó rakparti utat bármikor lezárhatjuk a forgalom elől. Ettől minden jármű számára a Széchenyi híd, Jedlik híd lesz a terelőút.

A 6-os és City autóbuszjáratok hétfőn üzemkezdettől a Rónay Jácint út–Kossuth híd–Móricz Zsigmond alsó rakparti út útvonal helyett a Széchenyi hídon át közlekednek.

A Kossuth hídon a rakpart lezárását követően csak a gyalogosok, a kerékpárosok és a Káptalandombra autóval behajtók közlekedhetnek, az átmenő autósforgalom elől a híd zárva marad az árhullám levonulásáig.

Rendkívüli változások a budapesti tömegközlekedésben

A viharos időjárás miatt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) is közleményt adott ki. Mint írják, fővárosszerte több helyen változásokat léptettek életbe:

A 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár a Jászai Mari tér és a Blaha Lujza tér M között.

A 41-es villamos helyett pótlóbusszal utazhattok Rózsavölgy alsó és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között.

A 75-ös és a 79M trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Vágány utca/Dózsa György út megállót.

A 30-as, a 30A, a 105-ös, a 178-as és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Vágány utca/Dózsa György út és a Hősök tere megállót.

A 20E autóbusz terelve közlekedik, a Keleti pályaudvar felé nem érinti a Hősök tere megállót.

A 47-es és a 49-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik.

A Dózsa György úton a Podmaniczky úti vasúti aluljáró a nagy mennyiségű esővíz miatt nem járható.

Az időjárási és közlekedési változásokról folyamatosan beszámolunk.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)