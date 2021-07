Merkely Béla a harmadik oltásról sokadszor

A „minden nagyon jó, nem kell harmadik oltás”-tól két és fél hónap alatt jutottunk el oda, hogy „ha félünk, oltassuk be magunkat akár harmadszor is”.

A koronavírus-járvány elleni védekezésben olykor egyik napról a másikra változtak a körülmények, így a védekezés igen nagy rugalmasságot igényelt. Elég csak arra visszaemlékezni, hogy tavaly év elején még az sem volt eldöntött kérdés, hogy kell-e a maszk, vagy sem. Hasonló a helyzet most, már ami a harmadik oltások kérdését és az ellenanyagszinteket illeti, ugyanis ami az e körüli kommunikációban zajlik, arra leginkább az állandó változás jellemző.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora fontos szerepet tölt be a koronavírus elleni védekezésben, ugyanis tagja annak a szűk szakértői körnek, amely járványügyben tanácsot ad a kormánynak. Merkely folyamatosan nyilatkozik a sajtónak is, az elmúlt két hónapban például a harmadik oltásról vagy az ellenanyagszint-mérésről is többször beszélt.

Május 5.: minden nagyon jó, nem kell harmadik oltás

A Sinopharm-vakcinák beadása után az ellenanyag szintje akár a több százszorosa is lehet annak, mint amekkora egy fertőzöttséggel szerezhető meg – mondta egy interjúban Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora hozzátette, hogy náluk sem találtak olyan, kínai vakcinával beoltottat, akinél ne mutattak volna ki két dózis után ellenanyagot. Szerinte egyelőre sem a Sinopharm, sem a Pfizer esetében nincs szükség harmadik dózisra.

Június 6.: nem is mérhető pontosan

Arra a felvetésre, hogy vannak, akik szerint – mivel a második oltás után nincs a szervezetükben elég antitest – szükséges lenne egy harmadik oltás is, Merkely Béla a Kossuth rádióban elmondta: az ellenanyagszint pontosan nem mérhető.

Július 14.: a Semmelweis Egyetem megmérte, és mindent nagyon rendben talált

1195 jelentkezőnél mértek koronavírus-ellenanyagszintet a Semmelweis Egyetemen; mind az öt, Magyarországon használt vakcina hatására kialakult ellenanyagszintet megvizsgálták. A vizsgálatban olyan személyek vettek részt, akiknél korábban a magánlaborok nulla ellenanyagszintet mutattak ki. Az eredményekből az derült ki, hogy az esetek 88 százalékában hatásosak a vakcinák.

Július 18.: ha félsz, oltasd be magad harmadszor is

Semmiképpen nem jó, ha félünk a megfertőződéstől, ez ellen pedig csak az jelenthet megoldást, ha felvesszük a harmadik oltást – július közepén már ezt nyilatkozta Merkely Béla a harmadik oltásokról.