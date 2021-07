Novák Katalin a harmadik oltásról fontos bejelentést tett

A harmadik oltás felvétele senki számára nem kötelező és semmilyen jogi következményekkel nem jár, ha valaki nem veszi fel − jelentette ki Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs hétfői ülése után.

Mindenkinek azt javasolta, hogy mindenképp kérje ki a szakemberek véleményét, mielőtt felveszi az oltóanyagot. Elárulta, hogy ő élni fog a harmadik oltás lehetőségével, a típusáról előzőleg az orvosok véleményét kéri ki, és rájuk hagyatkozik. Novák Katalint előzőleg a kínai Sinopharm-vakcinával oltották.

Korábban Merkely Béla elmondta, hogy a szakemberek az oltáskombinációkat preferálják, ami azt jelenti, hogy akit először vektorvakcinával vagy elölt vírus alapú oltóanyaggal (Szputnyik V, AstraZeneca, Sinopharm) oltottak, harmadik oltásként mRNS-alapú oltóanyagot (Pfizer, Moderna) vegyen fel.

A Semmelweis Egyetem rektora kiemelte: aki vektorvakcinát kapott, nem kaphat harmadszor is abból. A szakember ezt azzal magyarázta, hogy ez a fajta vakcina egy nem kórokozó vírus, de azzal szemben a szervezet már ellenanyagot fog termelni, és nem engedi, hogy bevigye a vírusra jellemző fehérje adatait.

Merkely Bélával egybehangzóan nyilatkozott Kásler Miklós is a harmadik oltásról. Az emberi erőforrások minisztere elmondta, hogy a magyar állam továbbra is a magyar szakemberek véleményére támaszkodik a harmadik oltás kérdésében. Az oltási irányelveket szétküldik az orvosoknak, melyben a heterológ oltási formát (eltérő vakcinák alkalmazása) fogják javasolni.

Orbán Viktor pénteken jelentette be, hogy Magyarországon augusztus 1-jétől lehetővé teszik a harmadik oltás beadását. Az oltottak ezt akkor vehetik fel, amikor a második oltás után legalább négy hónap eltelt. A harmadik oltást ugyanott lehet majd megkapni, ahol az első két dózist is beadták. A harmadik oltás esetében nem lesz oltási rend, tehát idősek és fiatalok is bármikor felvehetik.