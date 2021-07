Budapestre jön az özönvíz, a Dunakanyar elveszett

Estére Budapestet is elérte az a peremfelhős zivatar, amely a Cserhátban és a Börzsönyben alakult ki, s amely a Balassagyarmat-Székesfehérvár-Kaposvár vonalon vonul – derül ki az Időkép cikkéből. A portál egyik pillanatfelvételén azt is látni, ahogyan a jelenség beborítja a Dunakanyart. A reggel leesett 50-100 milliméternyi esővel együtt a mostani utánpótlás akár két havi mennyiséget is eredményezhet a nap végére.

A szélsőséges csapadékösszeget egy térségünk felett kavargó hidegcsepp szolgáltatta, mely holnap legyengül, illetve kelet felé távozik a Kárpát-medencéből. Nyugatról fokozatosan szárazabb légtömegek érkeznek.

Hétfőn estefelé nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, ezzel együtt pedig egyre kevesebb helyen valószínű csapadék: az éjszaka első felében még a Dunántúl déli és keleti részein is előfordulhat zápor, zivatar, éjfél után és kedden inkább már csak a Dunától keletre alakulhatnak ki valamelyest már kisebb számban.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja szerint elsőfokú veszélyjelzés van érvényben. A kedd éjfélig jelzett figyelmeztető előrejelzés értelmében ma a Kisalföld és az Alpokalja kivételével sokfelé várhatóak zivatarok. Ezen belül a legtovább, ismétlődően a Dél-Dunántúl-Pest-Északi-középhegység sávban kell számítani intenzív, főként felhőszakadással kísért zivatarokra. Kisebb körzetekben rövid idő alatt több tíz milliméter csapadék is hullhat, ám átmeneti szélrohamok és jégeső sem zárható ki. Estétől kezdve a Dunától keletre visszaszorul a zivataros időjárás, ám várhatóan ott is kialakul néhány intenzív csapadékgóc.

Kedden délután az Északi-középhegység térségében hevesebb zivatarokra is van esély. Az északias szél sokfelé lesz élénk, hétfőn a Nyugat-Dunántúlon erős is, kedden pedig már máshol is több helyen kísérik erős lökések a légmozgást. Zivatarok környezetében is lehetnek átmenetileg erős vagy akár viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 21 és 28 fok között lesz, de az északkeleti csapadékos tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Kedden főként a Tiszántúlon és az Északi-középhegységben számíthatunk akár éjszakába nyúló zivatarokra, a viharos szél és a jégeső is elsődleges veszélyforrás lehet.

Amint arról reggel az Index is beszámolt, Budapesten és környékén hajnalban leszakadt az ég, rövid idő alatt mintegy ötven helyszínre riasztották a katasztrófavédelem egységeit. Az ország egész területére figyelmeztető előrejelzést adtak ki felhőszakadás miatt, hétvégére viszont már visszatér a kánikula.

Az Időkép szerint az esetenként száz milliméternél is több csapadékot eredményező hidegörvény lassacskán kelet felé fog tovább haladni. Térségünk tágabb környezetében, illetve a Balkán- és az Itáliai-félsziget déli részein egy hidegörvény hatására a labilis légtömegben többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, helyenként intenzív csapadék, felhőszakadás kíséretében. A Kárpát-medencében egyre inkább a fentebb említett hidegfront stabilizáló hatása válik dominánssá, így egyre kevesebb helyen számíthatunk záporra, zivatarra. Ugyanakkor kedden az északkeleti tájakat egy kisebb hidegcsepp érinti, így itt még további csapadék várható.