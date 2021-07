Novák Katalin nem foglalkozik a kémprogram ügyével

Nem szeretnék semmilyen sajtóhíreszteléssel foglalkozni, sem ezen a területen, sem máshol − reagált Novák Katalin arra az újságírói kérdésre, amely arra vonatkozott, hogyan kommentálja a kormány az izraeli kémprogram ügyét. A családokért felelős tárca nélküli miniszter elsőként szólalt meg a kormánytagok közül a Pegasus kémprogram ügyében.

Ahogy arról már beszámoltunk, a nemzetközi sajtóban olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint a programot több más ország mellett a magyar kormány is megvette. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy távolról, észrevétlenül behatolhassanak vele a kiválasztott iPhone-okba vagy Androidon futó eszközökbe egy olyan kiskapun keresztül, amelyről a gyártók és a mobiltelefonok szoftvereinek a fejlesztői sem tudnak. A kémprogram képes üzeneteket, fotókat és e-maileket továbbítani a célszemély mobiltelefonjáról, de beszélgetéseket is lehet rögzíteni vele, és mikrofont is aktivál, ha kell.

Az ellenzéki politikusok közül Ungár Péter LMP-s, Stummer János jobbikos és Molnár Zsolt MSZP-s képviselő bejelentette, hogy kezdeményezi a nemzetbiztonsági bizottság összehívását az ügy miatt.