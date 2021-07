Kásler Miklós szabadon keverné a vakcinákat, Karikó Katalin nem ért egyet vele

Megoszlanak a szakértői vélemények arról, miként, milyen módon adható be, kombinálható a koronavírus elleni harmadik dózis. A kormány azt javasolja, hogy a harmadik oltás más típusú legyen, mint az előző kettő. Ezt Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter beszélt a hétvégén. Szerinte

AZ ORVOSOKNAK SZÉTKÜLDÖTT IRÁNYELVEKBEN AZT FOGJÁK JAVASOLNI AZ OLTÓORVOSOKNAK, HOGY A HETEROLÓG OLTÁSI FORMÁT ALKALMAZZÁK.

Ez azt jelenti, hogy akit először vektorvakcinával vagy elölt vírus alapú oltóanyaggal (Szputnyik V, AstraZeneca, Sinopharm) oltottak, harmadik oltásként mRNS-alapú oltóanyagot (Pfizer, Moderna) kapjon, és fordítva.

Az AstraZeneca és a Szputnyik V esetében a harmadik oltásnak feltétlen másnak kell lennie Karikó Katalin szerint, de az mRNS-t tartalmazó vakcinákat, mint a Pfizer és a Moderna, akárhányszor be lehet adni, akármilyen előző vakcina után – hangzott el az RTL Klub Híradóban. Karikó Katalinhoz hasonlóana víruskutatóként bemutatott Rusvai Miklós állatorvos is úgy gondolja, hogy a vektorvakcináknál, tehát az AstraZeneca és a Szputnyik oltásánál kimondottan előnyös lehet, ha a harmadik oltás más típusú. A kínai Sinopharm vakcinával oltottaknak is azt javasolja, hogy harmadiknak más védőoltást kérjenek.

A Pfizer magyarországi vezetője a Népszavának azonban azt mondta, mivel klinikai vizsgálatok nem támasztják alá, jelenleg nem támogatják az oltóanyagok felcserélhetőségét és kombinált alkalmazását. Vereckei Péter ügyvezető igazgató jelezte, a vakcina jelenlegi hatósági engedélye nem tartalmazza az oltóanyagok felcserélhetőségét.