Pontos óraállás leadását kéri az ELMŰ-ÉMÁSZ

Az ELMŰ-ÉMÁSZ arra kéri az ügyfeleit, hogy a minél pontosabb elszámolás érdekében augusztusban a megszokott módon adják majd meg mérőállásukat − tájékoztat a szolgáltató. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írják: az ügyfelek augusztus 31-i dátummal végszámlát kapnak majd.

A pontos elszámolásra azért van szükség, mert szeptember 1-jétől az MVM Next veszi át az egyetemes áramszolgáltatást az ELMŰ-ÉMÁSZ szolgáltatási területén. A szolgáltatóváltás a villamosenergia-ellátást nem érinti, és nem vonatkozik az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal jelenleg is versenypiaci szerződésben álló ügyfelekre, számukra továbbra is a vállalat biztosítja változatlanul az áramellátást.

A szolgáltatóváltás nincs hatással a villamosenergia árára.

A Simple Pay rendszerben az ismétlődő fizetés jelenlegi beállítása megszűnik, az online bankkártyás fizetés egy másik banki felületen lesz elérhető. Aki eddig elektronikus úton kapta számláit, továbbra is elektronikus formában tudja megtekinteni azokat szeptember 1-től az MVM Next online ügyfélszolgálatán.