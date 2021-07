Kémkedő mobilok, kötelező oltás, Schmitt Pál nyugtat

A kémbotrány újabb és újabb részletei kerülnek napvilágra, és egyre többet tudunk az ügy főszereplőjéről, a Pegazusról is. Bemutattuk a világhírűvé vált kémprogramot, Schmitt Pállal együtt aggódtunk a tokiói olimpiáért, és Jeff Bezos révén kiugrottunk az űrbe is. Napi hírösszefoglaló, avagy erről írt az Index kedden.

Bemutattuk a kémbotrány főszereplőjét, a Pegasus-programot, amely a világ legtökéletesebb kémeszközei, a mobilok fölött veszi át az uralmat. Méghozzá olyan eredményesen, hogy a támadónak több felhasználói jogot ad, mint a készülék tulajdonosának. Hogy miként teszi ezt, és van-e rá ellenszer, az kiderül a cikkünkből.

Már csak pár nap van hátra az olimpiáig, de az izgalmakból a célegyenesben sincs hiány. Muto Tosiro, a szervezőbizottság vezetője a koronavírus-fertőzések növekvő száma miatt nem zárta ki, hogy akár az utolsó pillanatban is lefújják a játékokat. Schmitt Pál azonban Tokióból megüzente az Indexnek, hogy mindenki nyugodjon le.

Jeff Bezos felvette a kesztyűt, és Richard Branson után ő is kiugrott az űrbe. A világ leggazdagabb emberének esetében ráadásul senki sem kérdőjelezi meg, tényleg elérte-e az űr határát a Blue Origin fedélzetén. Az Amazon alapítójának utazását itt nézheti újra.

Az Európai Bizottság közzétette második uniós szintű jogállamisági jelentését, amelyben ezúttal is komoly bírálatokat fogalmazott meg Magyarországgal szemben. Az igazságszolgáltatást, a médiát és a korrupciós helyzetet érintő kritikákból itt szemezgethet.

Bár a járvány most éppen visszaszorulóban van, az ország készül a negyedik hullámra. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint az lenne a legjobb, ha bizonyos területeken dolgozók számára kötelező lenne a oltás. Erről jogalkotási javaslatot is tesz a kamara. Részletek itt!

Ott voltunk a Dining Guide Év Étterme díjátadó gáláján, ahol kiderült, hogyan dogozott a zsűri a pandémia alatt, mi lett a sorsa a Michelin-csillagos éttermeknek, és persze bemutattuk az ország 12 legjobb séfjét is. A listát itt olvashatja el!

NAPI.HU: Gyenge a forint, mint a bőrehagyott kígyó – ezen a héten 360 forintnál stabilizálódott az euró ára. Áprilisban volt utoljára ilyen gyenge a magyar fizetőeszköz, az sem hatja meg a piacot, hogy az MNB kamatemelési ciklust jelentett be. A Napi.hu elemzését itt olvashatja el!

DÍVÁNY: Mit tanulhatnak a magyar családi vállalkozások Columbótól? Kedvenc ballonkabátos nyomozónk történeteiben nemcsak az ő nyomozásait lehet élvezni, hanem a jelen családi cégeinek konfliktusai is megjelennek benne, sőt a magyar családi vállalkozások tükrei is lehetnek az egyes részek. A Dívány cikke ezt bizonyítja be konkrét példákon keresztül.

FEMINA: A saláták népszerű eleme az uborka, amiből nyáron finom, lédús példányokat lehet kapni. Ám nemcsak ezért érdemli meg, hogy ilyenkor minél többször kerüljön a tányérra, hanem azért is, mert többféleképpen is segítheti a szervezetet. A Femina.hu cikke sorra veszi az uborka kedvező élettani hatásait.

AZ ÉN KUTYÁM: Érdekes jelenség, ha a kutya orrszíne megváltozik. Ugyanakkor ez nem mindig jelez betegséget. De vajon mi állhat ennek a hátterében? Az Én Kutyám cikkéből kiderül.