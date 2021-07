Összeomlott a magyar határrendészet

Több olvasónk is arról számolt be, hogy sorok állnak a határon. Mindegyik határon. Egyik olvasónk, Csilla a létavértesi magyar-román határátkelőn áll már egy ideje. Mint írta, a határőrök elmondása szerint összeomlott az informatikai rendszer, így se ki, se be. Jelenleg nem tudják a schengeni rendszernek megfelelően beolvasni az átlépéshez szükséges okmányokat.

Semmit nem tudnak így leellenőrizni, így például azt se tudják lecsekkolni, hogy ha valaki körözés alatt áll.

A létavértesi határőrök szerint nem ritkaság, hogy leáll a rendszer, de ebben az esetben nem tudják megmondani, mikor áll helyre – írja Csilla.

Gábor nevű olvasónk a barcsi magyar-horvát átkelőnél vesztegel már a hír árasakor már legalább másfél órája. Elmondása szerint áll a kocsisor.

Kollégánk éppen Romániából érkezett vissza, ő a csengersimai átkelőponton akadt fent. Több órát töltött el 11 óra 40 perctől kezdve.

FRISSÍTÉS: Kollégánk szerint elindult a kocsisor, lassan araszolnak előre, így vélhetően helyreállt a rendszer Csengersimánál. Ha pedig ott átjutnak a határon az emberek, akkor mindenhol máshol is.

FRISSÍTÉS 2: Csengersimánál a korábbi „araszolást” leszámítva, a helyzet változatlan, továbbra sem lehet bejutni Magyarországra. A várakozók folyamatosan nyomják a dudát, feszült a helyzet a határon.

Kerestük az országos határrendészeti osztályt, de a hívásra egyelőre nem válaszolnak. Amint többet tudunk, frissítjük cikkünket.

Ha Ön is valamely határátkelőnél vesztegel, beszámolóját, a helyszínről készült képeket ne habozzon az ugyelet@index.inda.hu e-mail címre elküldeni!