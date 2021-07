Újabb negyedmillió Pfizer-vakcina jött, indulhat a harmadik oltás

Újabb szállítmány, több mint 260 ezer adag Pfizer–BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra – tájékoztatta a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. kedden az MTI-t. Ezzel a 31. magyarországi szállítmánnyal együtt eddig mintegy 6,9 millió dózis érkezett az országba a Comirnaty oltóanyagból – közölték.

Mint írják, a Pfizer fél éve heti rendszerességgel szállítja Magyarországra a vakcinát. A cég az első negyedévre megbízhatóan leszállított több mint 1,5 millió adag oltóanyagot, a második negyedévtől pedig – jelentősen növelve a dózisok számát – több mint 4,5 millió adag oltóanyagot küldött az országba. A két vállalat az előrejelzések szerint idén több mint 2,5 milliárd adag vakcinát gyárt és szállít világszerte – olvasható a közleményben.

Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök július 16-án bejelentette, hogy augusztus 1-jétől lehetővé teszik a harmadik oltás felvételét. A harmadik dózis csak négy hónappal a második oltás beadása után kérhető, de az oltó orvosok ettől eltérhetnek. Azt a helyet kell felkeresni, ahol az első két adagot megkapták az emberek, oltási sorrend pedig nincs, az idősek és fiatalok között nem lesz különbség.

Az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós egy nappal később elmondta, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a magyar állam döntésétől eltérő álláspontot képvisel a harmadik oltás kérdésében, azonban a döntéshozók a magyar szakemberek véleményére támaszkodnak. Az orvosoknak szétküldött irányelvekben azt fogják javasolni, hogy a heterológ oltási formát alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy akit először vektorvakcinával vagy elöltvírus-alapú oltóanyaggal (Szputnyik V, AstraZeneca, Sinopharm) oltottak, harmadik oltásként mRNS-alapú oltóanyagot (Pfizer, Moderna) kapjon, és fordítva.

Vereckei Péter, a Pfizer Hungary Kft. ügyvezető igazgatója erre reagálva elmondta: mivel klinikai vizsgálatok nem támasztják alá, jelenleg nem támogatjuk az oltóanyagok felcserélhetőségét és kombinált alkalmazását.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is állást foglalt az ügyben, az Indexnek adott exkluzív interjújában elmondta, napi gyakorlatban használunk olyan vakcinákat, amelyekből három adagra van szükség, ilyen például a kullancs okozta agyhártyagyulladás elleni védőoltás. A vakcinák klinikai vizsgálata és engedélyeztetése hagyományosan évekig tartó folyamat, vagyis a harmadik oltással összefüggő klinikai adatokat jelenleg is gyűjtik a szakértők.

Nyilván a Pfizer azt szeretné, hogy a harmadik oltás is Pfizer legyen. Én továbbra is azt mondom: az oltó orvos feladata eldönteni, hogy milyen vakcinát ad be harmadikként. Az orvos mérlegel, megvizsgálja az általános egészségügyi állapotot, kórelőzményt. Németországban és az Egyesült Királyságban például AstraZenecára is adnak Pfizert, és fordítva. Amit nem tanácsolok, hogy vektoralapú vakcinák esetében a harmadik oltás is vektoralapú legyen, mert nagy valószínűséggel a harmadik vektoralapú oltás esetében már a vektorvírus ellen kezd védekezni a szervezet, így az oltás nagy valószínűséggel nem lesz hatásos