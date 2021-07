Amerikai titkosszolgálati hátteret gyanít a Pegasus-ügyben a Magyar Nemzet

A Direkt36 a hagyományos újságírói munkán túli, inkább hírszerzési gyakorlatot folytat a Magyar Nemzet szerint. Az oknyomozó portál újságírójáról, a kiszivárgott lehallgatási listán szereplő Panyi Szabolcsról azt írják, tevékenységére a magyar titkosszolgálatoknál is felfigyeltek, és azt feltételezik, hogy Panyi újságíróként amerikai titkosszolgálati csoportokhoz van bekötve, olyan csoportokhoz, amelyek jó kapcsolatokat ápolnak az amerikai Demokrata Párttal.

Ugyanez a gyanú merül fel a 444.hu munkatársa, Szabó András esetében is. Mindketten részt vettek az Egyesült Államok külügyminisztériuma által szervezett tanulmányúton. A Direkt36 nem titkolt közléseit idézve a kormánylap azt is megemlíti, hogy

az említett amerikai utazások során Panyi és Szabó „háttérbeszélgetéseket” folytattak érzékeny politikai témákról, bizalmas iratokat szereztek meg kormányközeli üzletekről, és igyekeztek az összegyűjtött és ellenőrzött informá­ciókból cikkeket írni,

munkájuk során pedig titkosított kommunikációt lehetővé tevő telefonos applikációkat használtak. Az Átlátszó is ilyen munkamódszereket alkalmazva mutatta be Szijjártó Péter adriai jachtozását is.

A két újságíró Pegasus nevű kémszoftverrel történt állítólagos lehallgatását abból a szempontból tartják figyelemre érdemesnek, hogy ezt az Amnesty International (AI) biztonsági stábjának vizsgálata mutatta ki, ezt a szervezetet pedig Soros György támogatja.