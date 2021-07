Dobrev Klára kivizsgálja a lehallgatásokat, ha miniszterelnök lesz

A mai szabályok szerint akkor sem fogod soha megtudni, hogy lehallgattak, ha volt rá engedély. Akkor sem tudod meg, ha az engedély minden alapot nélkülözött − írta Dobrev Klára közösségi oldalán. Ez az jelenti, hogy szerinte bárkit a legcsekélyebb kockázat nélkül lehallgathatnak.

Miniszterelnökként kezdeményezni fogom, hogy valamennyi lehallgatás indokoltságát utólag vizsgálja meg egy a kormánytól független testület, és az elkészült jelentés kerüljön nyilvánosságra

− tette hozzá a DK miniszterelnök-jelöltje, aki hangsúlyozta, hogy az állam nem turkálhat az emberek életében.

A megfigyelési botrány néhány nappal ezelőtt kapott nagy visszhangot a nemzetközi sajtóban. Az értesülések szerint a Pegasus nevű kémszoftvert több más ország mellett a magyar kormány is megvette. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy távolról, észrevétlenül behatolhassanak vele a kiválasztott iPhone-okba vagy Androidon futó eszközökbe egy olyan kiskapun keresztül, amelyről a gyártók és a mobiltelefonok szoftvereinek a fejlesztői sem tudnak. A kémprogram képes üzeneteket, fotókat és e-maileket továbbítani a célszemély mobiltelefonjáról, de beszélgetéseket is lehet rögzíteni vele, és mikrofont is aktivál, ha kell.