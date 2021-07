Nagy port kavart tavasszal, hogy a salgótarjáni Beszterce-lakótelepen engedély nélkül kezdték elbontani a veszélyessé vált virágvályúkat. Azok alatt ugyanis védett madarak, molnárfecskék otthonául szolgáló fészkek sorakoztak – írja a Nógrád megyei hírportál.

A közelmúltban pedig újabb probléma adódott: olyan hálóval borították be az épületet, amelyben fennakadtak a fecskék, és elpusztultak. A kormányhivatal megtiltotta a munkák folytatását.

Az említett lakásoknál idén tavasszal az Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete karbantartási programba kezdett, de a védett madarak fészkeit csak hatósági engedéllyel lehetett volna eltávolítani. A valószínűsíthetően a lakásszövetkezet általi mulasztás, az engedély nélküli fészekeltávolíttatás önmagában 50 ezer és 200 ezer forint közötti büntetést vonhat maga után – közölte akkor a Nógrád Megyei Kormányhivatal.

Valamelyest orvosolta a helyzetet, hogy a szövetkezet saját forrásból és a lakók hozzájárulásából műpárkányt és műfészkeket helyezett ki a házak legmagasabb részén, illetve az önkormányzat is az ügy mellé állt, 200 ezer forinttal járult hozzá a szükséges eszközök beszerzéséhez.

A hálók kihelyezésével kapcsolatban a Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának munkatársai július 5-én a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel közös helyszíni bejáráson tájékozódtak – ismertette a portál megkeresésére a hivatal, hozzátéve, hogy vizsgálják az ügyet, a hatósági engedély természetvédelmi előírásaitól eltérően végzett tevékenység, valamint védett érték veszélyeztetése, károsítása vonatkozásában.

Néhány nappal később pedig arról számoltak be, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal a fecskék védelme és fészkelésük sikerességének biztosítása érdekében megtiltotta a szóban forgó épületeken végzett felújítási munkálatok folytatását. Egyúttal elrendelték a madarakra veszélyessé vált hálók eltávolítását is. A feltehetően bekövetkezett, természeti értékekben okozott károkozás tényét, valamint annak mértékét hivatalból indított eljárás keretében jelenleg is vizsgálják.