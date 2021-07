Nem szabadulunk a vihartól, a fél országra figyelmeztetést adtak ki

A többnyire napos időjárás mellett keleten záporokra és zivatarokra is számítani kell. Többfelé megélénkül az északi-északnyugati szél − írja az Időkép. A záporokra és zivatarokra leginkább kora délutánig lehet számítani. A délután második felére nem várható csapadék.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) egyes szintű, azaz sárga jelzésű figyelmeztető előrejelzést adott szerda éjfélig a zivatarok miatt. A tájékoztatás szerint egy-egy intenzívebb zivatart felhőszakadás, jégeső és viharos széllökés is kísérhet. A csapadék ezeken a területeken meghaladhatja a 20−30 millimétert is, az erős széllökések pedig akár óránként 60−70 kilométeres sebességűek is lehetnek.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A mai napon nem érkezik front a térségbe, a fülledtség mérsékelt lesz. Az orvosmeteorológia szerint pihentetőbb lehet az alvás, és enyhülnek a szívbetegek és idősek kellemetlen tünetei. A szeles idő azonban sokaknál okozhat nyugtalanságot, fejfájást és ingerlékenységet. Az UV-sugárzás délelőtt 11 és délután négy óra között a napos tájakon erős lesz, ezért gondoskodni kell bőrünk védelméről.

A záporok és zivatarok főleg a keleti országrészben csúszóssá tehetik az utakat, a viharos széllökések pedig jelentősen lecsökkenthetik a menetstabilitást. Az időjárási körülmények miatt érdemes sokkal figyelmesebbnek lenni ezeken a területeken.