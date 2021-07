Tönkretette a bicikliutat a vihar, razzia a leállósávban

A fővárosba vezető főbb útvonalakon élénkül a forgalom, lassú a haladás az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé Halásztelek térségében, a Hárosi Duna-híd terelésénél. A menetidő 10-15 perccel lehet hosszabb – közölte az Útinform.

Lezárták a kerékpárutat a Háros Nagy Duna-híd mellett az M0-ás autóúton, mivel a heves esőzések után leomlott a kerékpár út mellett lévő rézsű.

Körforgalmú csomópontot építenek a tarcali elágazásnál, a 37-es főúton. Emiatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat a 36-os kilométernél, napközben torlódásokra kell számítani.

A rendőrség nemrég az M0-son tartott razziát, ahol a leállósávba hajtókat ellenőrizték –számolt be a Vezess. Az akció keretében 42 fővel szemben indult eljárás azért, mert indokolatlanul vették használatba a leállósávot, de volt olyan autós, akivel szemben a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt intézkedtek.

A videón az is látszik, hogy az akcióhoz egy drónt segítségét is igénybe vette a rendőrség, a légi felvételeknek köszönhetően pedig több szabálytalankodó autóst is azonnal meg tudtak állítani.