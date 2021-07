Kemenesi Gábor: Visszatér az az idő, amikor maszkot kell hordanunk

Kemenesi Gábor virológus szerint már nyáron berobbanhat a koronavírus negyedik hulláma. A kutató, aki munkatársaival online vírusinformációs bázissá tette a Virológia Pécs Facebook-oldalt, úgy véli: korántsem hihetünk abban, hogy csak úgy eltűnik a járvány. Úgy véli, hogy idővel szezonális lesz, és visszatérnek a korábbi járványügyi szabályok.

– nyilatkozta Kemenesi Gábor az InfoRádiónak. A virológus hozzátette: visszatér az az idő, amikor maszkot kell hordanunk, amikor távolságot kell tartanunk, mert így lehet megvédeni az oltatlanokat.

A kérdésre, hogy a delta-variáns mikor érhet Magyarországra, azt felelte, hogy jó eséllyel már itt van. Az, hogy mikor éri el a kimutatásához szükséges kritikus tömeget a vírus jelenléte, mikor okoz a járványügyi adatokban is a látványos emelkedést, ez kérdés, de egyre valószínűbb, hogy ez akár már a nyáron is bekövetkezhet.

Látjuk Nyugat-Európában, hogy ívelnek fölfele a görbék, miért maradnánk mi ki ebből, amikor az előtte lévő járványhullámokat is pontosan ugyanígy elszenvedtünk. Most is erre számítunk, nem gondolom, hogy a negyedik hullám után a koronavírus már megszelídülne. A szelídülést akkor mondhatjuk, ha beállt az új koronavírus a többi sorába, és őszi-tavaszi kettős hullámmal, szezonálisan tér vissza, de ez egy hosszú távú kép. Jelenleg valószínűségekről beszélünk, egyre valószínűbb, hogy szezonális lesz, de az is nagyon valószínű, hogy ez még nem most fog bekövetkezni