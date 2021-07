Rezsőnél, a tapírgyereknél ma nem lesz cukibb

A Fővárosi Állat- és Növénykertben igazi bébibumm van az elmúlt hónapokban. Kölykök, fiókák, és kisállatok cseperednek napról napra, és gyarapítják az állatkert állományát. Jelenleg Samu a legnépszerűbb, aki egy kis elefánt, de rengeteg flamingó fióka is cseperedik, prérikutya kölykök is, és még sorolhatnánk.

Az Indexnek az állatkert szóvivője, Hanga Zoltán elmondta, hogy a legújabb szenzáció egy kis tapír, akit az internetes szavazatok alapján Rezsőnek neveztek el.

Rezső június 28-án született, az elmúlt hetekben pedig alig lehetett látni, csak annak, akinek szerencséje volt, az láthatta, mert alig jött ki a belső barlangjából. Az elmúlt napokban viszont elkezdett ismerkedni a vízzel, először belecsúszott, aztán felfedezte, hogy van lépcső is. Még pöttyös a bundázata, de idővel barnássá fog válni. Ma úszott először igazán, látszott is, hogy többször alábukott, mivel nem ért le a lába, de végül is gyakorolnia kell. Emiatt alacsonyra vettük a vízszintet is. Szoknia kell, erősödnie, mert hát végül is, a víz a tapírok kedvelt közege