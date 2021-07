Kitalálja, hol talált rá Palik Lászlóra a szerelem?

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy válságba került Palik László és Marsi Anikó házassága, a páros azóta szét is ment. Marsi Anikó új választottjának kiléte már ismert: a Tények műsorvezetője Szulák Andrea exférje mellett találta meg a boldogságot. Most úgy tűnik, Palik László sincs már egyedül – a Blikk szerint a korábbi sportriporter kedvese régebben az Exatlonban is szerepelt.

Az új szerelemről a Story és a HOT Magazin is értesült. A Blikk információi szerint Palik László és új párja a munkának köszönhetik azt, hogy egymásra találtak. Bár a hölgy jóval fiatalabb a tévésnél, a lap szerint igencsak érett és komoly gondolkodású.

Mivel Palik László életében a sport nagyon fontos szerepet játszik, egyértelmű volt, hogy új kedvesének is a sport a lételeme. Ráadásul a hölgy nemcsak sportos és dekoratív, hanem segíteni is nagyon szeret, a gyerekekkel is jól bánik, ez pedig szintén alaptulajdonság egy nőben Palik számára. Már egy ideje együtt vannak, s Palik gyerekei is ismerik már

– árulta el egy informátor a Blikknek.