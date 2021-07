Az idősek oltásába egyetemisták és önkéntesek is besegítenek

A kormány által korábban bejelentett, időseket célzó oltási kampány részletei már olvashatók a pénteki Magyar Közlönyben. A kormányrendelet lehetőséget ad arra, hogy kirendelt orvostanhallgatók és önkéntesek közreműködhessenek a 60 éven felüliek beoltásában.

Augusztus 1-jétől a háziorvosok a közelükben élő oltatlan, 60 éven felülieket önkéntes orvosok és orvostanhallgatók segítségével kereshetik fel annak érdekében, hogy javasolják számukra vakcina felvételét. Az orvostanhallgatók ki is rendelhetők a feladatra, munkájukért pedig díjazást kapnak. Az oltási munka során a háziorvosok, illetve az egyetemek által kijelölt orvos felügyelete mellett az egészségügyi képzésben részt vevő egyetemisták be is adhatják az oltásokat.

Az orvostanhallgatók és önkéntesek a kormányhivataloknál regisztráltathatják magukat, innen közvetítik ki őket a háziorvosokhoz közreműködői feladatra. A kirendelhető egyetemistákról az orvosképzéssel foglalkozó intézmények küldenek listát a kormányhivatalokat irányító tárca vezetőjének.

A megvédendő idős érintettekről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő rendszeresen tájékoztatja a belügyminisztert, nevüket, lakcímadataikat és tajszámukat is átadja.

György István, az oltási munkacsoport vezetője pénteken jelentette be, hogy oltási akció indul a 65 felettieknek és a 12–15 éveseknek. Beszámolt arról is, hogy a 12–15 évesek számára iskolakezdés előtt, vagyis augusztus 30-án és 31-én – fő szabályként – minden iskolában lesz lehetőség a vakcina beadására.

AZ OLTÁST AZ ISKOLAORVOS VAGY AZ OLTÓCSOPORTOK VÉGZIK.

A szülőknek írásban lesz lehetőségük regisztrálni a gyereket, aki utána ott megkaphatja az oltást, de ehhez szükséges a szülői beleegyező nyilatkozat.