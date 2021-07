Vízimozi és fürdőparti a titokzatos éj leple alatt

A több mint féléves kényszerpihenő után Magyarország strandjai mindent beleadnak: július 31-én szombaton az éjszakai fürdőzés szerelmeseit várják. A csatlakozó 40 fürdő az ország minden régióját képviseli, így mindenki lakóhelyéhez, vagy nyaralási helyszínéhez közel is csatlakozhat a programhoz.

Vízi mozi, stand-up comedy, táncos show, sportprogramok, tűzzsonglőrök, szaunaprogramok és éjszakai fürdőpartik várják a strandok szerelmeseit. Több fürdő kedvezményes belépővel és hosszított nyitva tartással fogadja a fürdőzni és bulizni vágyókat.

A vonatkozó szabályozások szerint a Strandok Éjszakája védettségi igazolvány nélkül is látogatható, azonban a Magyar Fürdőszövetség kiemelten kéri a Vendégeket, hogy csak egészségesen és fokozott odafigyeléssel vegyenek részt az országos programsorozat rendezvényein.

Az idén 12. alkalommal meghirdetett Strandok Éjszakája még biztonságosabb fürdőzést ígér, mint a korábbiak, hiszen a járványügyi helyzet miatt fokozott figyelemmel üzemelnek hazánk strandfürdői.

Hazánk legfőbb turisztikai attrakciói a gyógy- és termálfürdők, az élményfürdők és a strandok. A hazai fürdők kipróbálására, megismerésére remek alkalmat jelent a július 31-i, szombat esti Strandok Éjszakája, ahol a részt vevő fürdők akár hajnalig is várják a fürdőzés szerelmeseit.

A csatlakozó fürdőkről és a programokról a www.furdoszovetseg.hu weboldalon és a Szövetség hivatalos közösségi oldalán.

Közben a Lupa Beach is kiadott egy közleményt arról, hogy ők is várják az éjszakai strandolás szerelmeseit, és július 31-én, a Strandok Éjszakáján a Lupa Beach egyedi programokkal készül. Egyrészt ekkor rendezik meg az év első éjszakai strandröplabda bajnokságát, ami kihagyhatatlan élmény a beachsportok kedvelőinek. Lesznek gyerekprogramok, éjszakai fürdőzés és a beachklubok is hangulatos programokkal töltik meg, zenés aláfestéssel, a holdfényes „tengerpart” éjszakai életét. Továbbá tartanak még SUP oktatást a naplementében, SUP jógát és a Lupa szauna tornya a program zárásáig ingyen használható.