Kásler Miklós már készül a harmadik oltásra

Az egyeztetésen a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészégügyi Intézet, a Dél-pesti Centrumkórház , az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézet szakmai vezetői, virológusai, a Szakmai Kollégiumi Tagozat képviselői egyhangúan határozták meg a 3. oltás beadásának eljárásrendjét.

Az EMMI az előkészített szakmai javaslatot a Kormány elé terjeszti, valamint az Operatív Törzsnek is elküldték.

Orbán Viktor miniszterelnök július közepén jelentette be, hogy augusztus 1-jétől kezdve lehetővé teszik.

Kásler Miklós korábban már azt is elárulta, hogy pontosan milyen vakcinákkal fogják beadni a harmadik oltásokat. Az előző hétvégén arról is készült egy felmérés, hogy mekkora az érdeklődés Magyarországon a harmadik oltás iránt, ebből az is kiderült, hogy azok, akik már felvették a vakcinát, többnyire még idén ismét beoltatnák magukat.