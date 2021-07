Lázadó tornászok, tüntetők a Terror Házánál, bontás a Parlamentnél

Kávéval indítottuk a napot, bár utólag megbántuk, cikkünkből ugyanis kiderült, milyen veszélyeket rejt magában a túlzott kávéfogyasztás. Csökkenő agytérfogat, stroke és elbutulás – az Egyesült Királyság Biobank-kutatásának adatai szerint ezt kockáztatja, aki meg sem áll napi hat kávéig. Részletek itt!

Ha valaki a kávé helyett hagyományosabb módszerrel emelné a vérnyomását, annak ajánljuk cikkünket, amelyből kiderül, mennyi a törlesztője most egy 60-80 milliós lakáshitelnek. Itt böngészheti táblázatunkat!

Tokióban ma a pástra és az uszodára figyeltünk. Az olimpia női kard egyesének bronzmérkőzésén a végig sérülten vívó Márton Anna a negyedik helyet szerezte meg, női pólósaink pedig ikszeltek az oroszokkal. Az úszóknál Milák Kristóf és Kenderesi Tamás is középdöntőbe jutott 200 méter pillangón, Hosszú Katinka pedig 200 méter vegyesen ment tovább. Bővebben itt!

A norvég strandkézisek után az olimpián is fellázadt egy csapat a dresscode ellen. A német női tornacsapat tagjai teljes testet takaró dresszben mutatják be gyakorlataikat, hogy így tiltakozzanak a sportágat övező szexizmus ellen. Itt nézheti meg őket.

Az ellenzéki pártok a Terror Háza előtt tüntettek a megfigyelési ügy ellen tiltakozva. A Pegasus-kémprogrammal a hírek szerint világszerte több mint ötvenezer ember mobiljába férkőztek be, akik közül háromszáz magyar lehetett. Hogy az átlag-mobilhasználó mit tehet a Pegasus és társai ellen, az kiderül a cikkünkből.

Teljesen eltűnt a Kossuth Lajos tér északi részét lezáró lakótömb Dunára néző oldalának középső része. Az Index utánajárt, miért bontották le félig a Parlament melletti, Biarritz-háznak is hívott bérpalotát. Részletek itt!

NAPI.HU: 362,45 forintig emelkedett az euró ára, szakértők szerint az uniós viták miatt verik el a port a magyar fizetőeszközön. Holnap a Matolcsy György vezette monetáris tanácsnak lépnie kell, ha meg akarja akadályozni a további zuhanást. Részletek a Napi.hu cikkében!

FEMINA: Az egres méltatlanul mellőzött gyümölcs, hiszen hatóanyagai bizonyítottan védik a szív egészségét, csökkentik a memóriazavarral járó betegségek kockázatát, de a vércukorszintet is stabilizálják. Az egészséges gyümölcsről a Femina írt bővebben.

DÍVÁNY: A Medium bloggere több felmérést is kielemzett, hogy megtudja, kit tartanak a nők a világ legvonzóbb férfijának. A Dívány cikkéből kiderül, hogy George Clooney továbbra is Hollywood királya, de van, aki még őt is lekörözi.

TOTALCAR: A Volkswagen részvényesei is elfogadták, hogy a Volkswagen-konszern peren kívül kössön megállapodást egykori vezetőivel. A dízelbotrány fő felelősei rekordösszeget, összesen közel háromszázmillió euró kártérítést fizetnek majd a vállalatnak. Részletek a Totalcaron!

AZ ÉN KUTYÁM: Vajon milyen lehetett a kutyák élete az indiánok mellett? Nem csak a sátrakat őrizték, Az Én Kutyám cikkéből kiderül, hogy miként éltek az indiántáborban!