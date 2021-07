Hűségpontokkal reguláznák meg a gyorshajtókat

Augusztus első napjaiban indul az Országos Balesetmegelőzési Bizottság OBBPoint elnevezésű applikációja, amely a világon az első sebességalapon működő hűségpontrendszer – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Az alkalmazás felhasználói akkor kapnak pontokat, ha a sebességhatárokat betartva, szabályosan közlekednek.

Az alkalmazással gyűjtött szabályossági jutalompontokat a későbbiekben különböző üzletekben és szolgáltatóknál lehet majd beváltani kedvezményekre és ajándéktárgyakra.

Az OBBPoint hamarosan letölthető lesz androidos és IOS-változatban is. A letöltéshez regisztrációra lesz szükség – számolt be a távirati iroda. A szoftver a helykoordináták alapján tudja, hogy az adott útvonalra milyen sebességhatárok vonatkoznak, és kellően naprakész ahhoz, hogy az időszakos korlátozásokat is azonosítsa. Nem tekinti szabálysértésnek, ha valaki rövid ideig, például egy előzéshez túllépi a megengedett maximális sebességet, feltéve, hogy a manőver befejezése után a sofőr visszalassít a megengedett sebességhatárra.

A tervek szerint versenyezhetnek a felnőttek a szabályos közlekedéssel elért pontjaik alapján: a regisztrált játékosok rendfokozatokat kapnak, és az azonos rendfokozatúak között a későbbiekben ajándékokat sorsolnak ki. Ebben a játékban értékes telefont vagy akár egy autót is lehet majd nyerni.