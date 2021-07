Kegyetlen hőség és jégeső is vár ma ránk

Kedden többnyire napos időre számíthatunk, csak néhány megyében alakulhat ki átmenetileg zápor, zivatar. A délnyugati szél többfelé élénk, erős lehet − írja az Időkép. Főként az északkeleti határ közelében várható csapadék, de délnyugat felől is besodródhat egy-egy zivatar.

Délutántól főként a Dunántúl északnyugati felén, az Északi-középhegységben várható helyenként zivatar. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint leginkább a délnyugati és északkeleti országrészben viharos szélrohamokra is számítani kell, a szél sebessége helyenként a 90 kilométer per órát is elérheti. Ezeken a részeken nem kizárt a jégeső sem.

Az OMSZ egyes szintű figyelmeztető előrejelzést adott ki zivatarok miatt. Csak Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyékben nincs figyelmeztetés.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Hőség miatt az ország egész részében figyelmeztető előrejelzés van érvényben, ami Békés és Csanád-Csongrád megyékben a legmagasabb, hármas szintű.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A mai napon nem várható fronthatás, de fokozódik a kánikula. A hőség már nemcsak a legyengült vagy idős szervezetet veszi igénybe, hanem a fiatal, egészséges emberekét is. A nappali kánikula mellett az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülés. Légszomj, fulladás jelentkezhet, az esetleges zivatarokban pedig az asztmások tünetei erősödhetnek fel. A szelesebb tájakon fejfájás, nyugtalanság előfordulhat.

Különösen az időseknek, valamint a szív- és keringési panaszokkal élőknek azt javasolják, hogy kerüljék a fizikai megterhelést. Az UV-sugárzás délelőtt 11 és délután négy óra között a napos időszakokban nagyon erős lesz, ezért ebben az időszakban gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, kerüljük a direkt napfényt.