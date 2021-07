Elkapták a kispesti ámokfutót, aki felvágott erekkel karambolozott és menekült el

Szerdán megírtuk, hogy egy fiatal férfi valószínűleg autóval akart öngyilkosságot elkövetni Budapest XIX. kerületében, felvágott erekkel ült a volán mögé, de magán kívül mást is megsebesített. Összeütközött ugyanis egy taxival, amelynek a sofőrje súlyosan megsérült. A férfi nem állt meg segítséget nyújtani.

Autójával ő maga sem jutott túl messzire, néhány utcával odébb hátrahagyta a járművet, és gyalog menekült el a helyszínről. A Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi bevetési egységei nagy erőkkel keresték, végül éjfél után nem sokkal egy józsefvárosi lakásban találták meg.

Az Index megtudta, hogy a 22 éves M. Tamás vezetői engedélyét már korábban bevonták, miután rajtakapták, hogy bódult állapotban ült volán mögé.

Most tehát amiatt is felelősségre vonják, hogy eltiltás hatálya alatt, jogosítvány nélkül vezetett, és amiatt is, hogy elmulasztotta a kötelező segítségnyújtást, amikor balesetet okozott