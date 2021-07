Ülések nélkül adták át a BKV legújabb autóbuszát, a felszállás korhatáros

Ülés ugyan nincs benne és a felszállás is korhatáros, mégis biztosak vagyunk benne, hogy ez lesz a BKV járműflottájának egyik legkedveltebb tagja. A fővárosi közlekedési vállalat ugyanis játszóházzá alakított át egy duplacsuklós autóbuszt, amely az egyetlen ilyen járműóriás Budapesten.

A Van Hool AGG 300-ast Belgiumból szerezte be a cég. Eredetileg donornak vették, ami azt jelenti, hogy ha egy hasonló típus meghibásodik, rögtön van utánpótlás.

Az ilyen donorok a több száz használtan beszerzett busz üzemeltetése során biztosítanak alkatrész-utánpótlást. Sokszor jobban megéri a biztonsági szempontból nem kritikus elemeket így megvenni, mint újonnan, egyenként, kereskedőktől

– mondta el az Indexnek Szedlmajer László, a BKV autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettese, aki azonban más sorsot szánt a különleges járműnek. Gördülő játszóház címmel pályázatot hirdettek gyerekeknek, és az erre érkezett rajzokkal dekorálták ki kívülről, a belsejéből pedig eltávolították az üléseket, és helyettük színes játékokból alakítottak ki gyermekbirodalmat.

Szakmai tapasztalatunk alapján kijelenthetjük, hogy a közlekedés iránti érdeklődés kortól független és akár életfogytig tartó kötődést jelent. Ezt tapasztaljuk nyílt napjainkon, rendezvényeinken is, ahol már a legkisebbek is örömmel csodálkoznak rá a BKV különleges világára. A most elkészült jármű ötletét is az adta, hogy minél korábban megszerettessük a közösségi közlekedést a gyermekekkel

– tudtuk meg.

A szigorúan 18 éven aluliaknak ajánlott járművet a BKV nyílt napjain és rendezvényein vehetik igénybe a legkisebbek. A nagyobb közlekedésbarátok pedig minden bizonnyal értékelni fogják, hogy készülőben van egy másik duplacsuklós is, egy Ikarus 293-as replika. Korábban már írtunk róla, hogy a típusból elkészült egyetlen eredeti Iránba került. A Közlekedési Múzeum expedíciója óta azt is tudjuk, hogy szerencsére meg is van, méghozzá jó állapotban. Hazaszállítása túl sokba kerülne, de mivel ez a busz a 80-as években korszakalkotónak számított, most stílszerűen két akkori kétrészes csuklós buszból összelegóznak egy ilyen háromrészes járgányt.

A BKV-s vezető kiemelte, hogy ezt a munkát csak most lehet megcsinálni, mert egy évtized múlva már nem nagyon lesz a cégnél olyan dolgozó, aki még érteni fog ehhez a korabeli technikához. Így később már nem, vagy csak aránytalan ráfordítással lenne megoldható a dolog.