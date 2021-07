Tihany vagy Dominika? Újabb találgatások Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc esküvőjéről

Az utóbbi időben nagy médiafigyelmet kapott Várkonyi Andrea televíziós műsorvezető és Mészáros Lőrinc üzletember kapcsolata, akik hamarosan összeházasodnak. A Story magazin most összegyűjtötte az esküvővel kapcsolatos eddig ismert és új tudnivalókat is, melyet a Blikk szemlézett.

Az első információk május végén láttak napvilágot, hogy a pár a Tihanyi-félszigeten, a Belső-tó közelében lévő rendezvényházban köti össze életét. Volt információ százhúsz fős násznéptől kezdve a titoktartással egybekötött meghívóig, de más sajtóértesülések már szűk körben megtartott ceremóniáról szóltak.

Annyi bizonyos, hogy sem az üzletember, sem a párja nem árul el információkat a nyilvánosságnak az esküvőről.

A Story magazin szerint Várkonyi Andrea nemrég egy dominikai esküvőszervező céget kezdett el követni, amiből arra következtet a lap, hogy az esküvőre akár a Karib-tengeri szigetvilágban kerülhet sor egy impozáns tengerparton. A lap arról is ír, hogy a családban két esküvőt is tarthatnak hamarosan: szeptemberben ugyanis az üzletember egyik gyermeke is megházasodhat Felcsúton, egyes hírek szerint Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjére pedig Tihanyban kerülhet sor, a hónap második felében.

A Story magazin arról is ír, hogy Várkonyi Andrea menyasszonyi ruhának egy Merő Péter által készített darabot szeretne viselni.

Korábban olyan feltételezések is napvilágra kerültek, hogy Jennifer Lopez amerikai énekesnő is felléphet az esküvőn, de ezt később a televíziós műsorvezető cáfolta egy bejegyzésben.