Varga Judit: Az EU egy szellemi halottasház

A Magyarország ellen indított folyamatos és nemtelen támadások közepette felüdítő olyan véleményeket olvasni, amelyek hazánknak igazat adva mutatják be egy-egy tagállam vagy intézmény politikusainak képmutató magatartását − írja közösségi oldalán Varga Judit. A magyar igazságügyi miniszter Peter Gauweiler, a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusának véleménycikkére reagált, amely a Frankfurter Allgemeine Zeitungban jelent meg.

Varga Judit felidézte: a bajor politikus kiemelte, hogy az Európai Unió, amely korábban „a vita termékeny talaja volt, mára már csak az egyféle irányban gondolkodókat tűri meg, és kirekeszti azokat, akik másképp gondolkodnak bizonyos kérdéseket illetően”. Kitér a gyermekvédelmi törvényre is, amely miatt folyamatosan kritizálják Magyarországot az EU liberális tagállamai.

A szülők gyermekeik szexuális nevelése iránti elsődleges joga, ez a német belső jogban is elvitathatatlan. Erről persze „megfeledkezik” a liberális sajtó, ahogyan arról is, hogy a vita tárgyát képező szülői jog és szexuális nevelés közötti összefüggést Németországban is egyértelműen szabályozzák