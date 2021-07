Ez a balatoni strand kapja a keresztségben a Hosszú Katinka nevet

Úgy gondoljuk, mindnyájan köszönettel tartozunk Hosszú Katinkának az elmúlt évek sportsikereiért, ezért szeretnénk, ha most is érezné a közönség szeretetét − nyilatkozta Lobenwein Norbert, a Mol Nagyon Balaton alapítója a Blikknek. Hozzátette:

A fesztivált idén augusztus 18-tól tíz napig tart majd, ám idén Zamárdi helyett a balatonvilágosi strandon rendezik meg. A szervezők szerint az idei rendezvény sokkal kisebb, kedvesebb és családiasabb lesz, mint az előző években.

A sok-sok koncert és szabadidős program mellett mindig nagy hangsúlyt fektetünk a STRAND Fesztivál üzeneteire is. Minden évben vannak olyan társadalmi célú ügyek, amelyekre igyekszünk a közönség figyelmét irányítani. A mostani döntésünk tisztelgés Hosszú Katinka és az ő pályafutása előtt, hiszen úgy gondoljuk, mindnyájan köszönettel tartozunk neki az elmúlt évek sportsikereiért, s szeretnénk, ha most is érezné a közönség szeretetét