Tovább uralkodik a hőség, de lesz, ahol leszakad az ég

Csak az ország nyugati és északi részén számíthatnak kisebb felfrissülésre az ott élők, de a hatalmas hőség ott sem fog jelentősen enyhülni − derült ki az Időkép előrejelzéséből. Az ország egész területén a hőség uralkodik majd, 32 fok alá sehol nem esik a hőmérséklet.

Általában gyengébb intenzitású csapadékgócok várhatók, de nyugaton intenzív zivatarra is megfelelő feltételek adódnak felhőszakadással és jégesővel. Ezeken a területeken 60-80 kilométer per órás szélrohamok is lehetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) figyelmeztető előrejelzést adott ki felhőszakadás miatt Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyében is. Ezeken a területeken egyes szintű figyelmeztetés van érvényben.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Zivatarok miatt szintén egyes szintű figyelmeztetés van érvényben az ország nyugati megyéiben, továbbá az északi országrészben.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Hőség miatt szinte az egész országban kettes szintű a figyelmeztetés, csak azokban a megyékben adtak ki sárga jelzést, ahol csapadék is várható.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve Müller Cecília országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót adott ki az ország egész területére július 26-án (hétfő) déltől július 30. (péntek) éjfélig.

Fronthatás nem várható, folytatódik a kánikula. A nagy meleg az emberi szervezetet sem kíméli, ami miatt sokan fáradtsággal és aluszékonysággal küzdhetnek. Ezek pedig kihathatnak a koncentrációs képességünkre is. A szív- és érrendszeri megbetegedésekkel küzdők és az idősek számára különösen megterhelő lehet a hőség. Felléphetnek keringési panaszok, vérnyomás-ingadozás, rosszullét, ezért érdemes lesz többet pihenni és kerülni a nagyobb fizikai megerőltetést.

A nappali hőség után az éjszakák sem hoznak érdemi felfrissülést. A fülledt időben légszomj, nehézlégzés is jelentkezhet. Többfelé élénk lesz a nyugati-északnyugati szél, emiatt az érzékenyebbeknél fokozódhat a fejfájás és az ingerlékenység.

Az UV-sugárzás délelőtt 11 és délután négy óra között a napos időszakokban nagyon erős lesz, ezért ebben az időszakban gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, és fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot.

Fotó: Időkép

(Borítókép: Bruzák Noémi / MTI)