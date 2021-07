Kiderült, hol volt Orbán Viktor reggel a rádióinterjú helyett

A miniszterelnök reggel a Formula–1 Magyar Nagydíj előtt a karmelita kolostorban találkozott Jean Todt-dal, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökével, az ENSZ-főtitkár közlekedésbiztonsági különmegbízottjával – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A tárgyalófelek Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel, az autó-motor sport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztossal közösen áttekintették a magyarországi autó-motor sport fejlesztésének további lehetőségeit és a kapcsolódó terveket.

A „királykategória” versenyzői 1986 óta minden évben visszatérő vendégek a Hungaroringen, a mogyoródi pályára a második leghosszabb ideje látogat el a sorozat megszakítás nélkül. A tavaly kötött megállapodás alapján 2027-ig biztosan számíthatunk az F1 legjobbjainak hazai megmérettetésére – emlékeztetett a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

A megbeszélésen közlekedésbiztonsági kérdésekről is egyeztettek. Magyarország célja, hogy radikálisan csökkentse a halálos kimenetelű közlekedési balesetek számát. Szóba került, hogy a magyar kormány a teljes autóipari szektorra is kiemelt figyelmet fordít, hiszen az ország számára kitörési pontot jelent a jövő mobilitása és az akkumulátorgyártás – számolt be a találkozóról az MTI.

A miniszterelnök a tárgyalásról közösségi oldalán is hírt adott.

Találkozó Jean Todt FIA-elnökkel. Ezen a hétvégén újra felbőgnek a motorok a Hungaroringen

− olvasható Orbán Viktor oldalán.

(Borítókép: Orbán Viktor kezet fog megbeszélésük előtt Jean Todt-dal, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökével, aki egyben az ENSZ-főtitkár közlekedésbiztonsági különmegbízottja, a karmelita kolostorban 2021. július 30-án, a Formula–1 Magyar Nagydíj hétvégéje előtt. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)