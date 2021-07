Jövő héten rajtol a jubileumi, tizedik Zöldszalag Regatta, az elektromos hajók balatoni viadala, amelyre a tavalyi verseny tapasztalatai alapján mintegy tucatnyi gyártó összesen 30-40 hajóját várják. A keleti medencét megkerülő verseny augusztus 7-én, szombaton 12 órakor rajtol a BFYC kikötője előtti vízterületről.

A Zöldszalag Regatta egy különleges, csillagtúrára hasonlító ügyességi futam, amelyen az indulóknak a rendezőktől kapott elektronikus vagy nyomtatott térkép segítségével különböző tájékozódási pontokat kell megkeresniük és megérinteniük a keleti medencében, azzal a nehezítéssel, hogy az állomások némelyike a szárazföldön van.

A tíz évvel ezelőtti kezdetekre visszaemlékezve Viszkei András, a verseny ötletgazdája elmondta, hogy amikor az első futamot megrendezték, még alig tucatnyi hajó vágott neki a távnak, tavaly viszont több mint háromszor annyi, ami jól jelzi az e-hajók balatoni terjedését. A kezdetek óta megrendezett versenyeken összesen több mint 630 hajó indult.

Viszkei András szavai szerint az első viadalon még az volt a fő kihívás az indulók számára, hogy a hajójuk akkumulátorcsomagja vajon bírja-e majd végig a távot, de az utóbbi években ez már nem gond, sőt az okoz problémát a rendezőknek, hogy miként sorolják osztályokba a jelentősen eltérő képességű hajókat az igazságos eredményhirdetés érdekében.

Zöldhajók a Kékszalag távján

Elektromos hajóval ma már a Balatonkenese–Keszthely oda-vissza táv is teljesíthető. Ezt bizonyítják majd be az első e-hajós távolsági túra résztvevői. A legkitartóbb balatoni elektromos hajósok ugyanis a Zöldszalag Regatta előtt egy különszámban is próbára tehetik magukat: a Balaton körbehajózásával kiérdemelhetik a Türkiz Grand Tour jelvényt, amely a hajójukra ragasztva igazolja, hogy ők már megcsinálták a Kékszalag távjával felérő túrát. A Konnektor nevű Wia 345-ös éppen tíz esztendeje teljesítette először a tókerülést, egyetlen feltöltéssel, 22 óra 58 perc alatt. Ezt ismételhetik meg a Türkiz Grand Tour résztvevői az idei Zöldszalag Fesztivál nulladik napján, augusztus 5-én, a befutó pedig várhatóan másnap, augusztus 6-án dél körül várható.