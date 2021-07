Vasúti rakodó terminál létesül Dunakeszin

A kormány – a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggésben – egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület vasúti infrastruktúrájának fejlesztése érdekében a Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozásával − áll abban a kormányhatározatban, amely pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabály szerint a kormány támogatja a beruházást, és előkészíti a feladatok megvalósítását.

A beruházás előkészítésével és megvalósításával kormányzati részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, valamint Palkovics László innovációs és technológiai minisztert bízták meg. A terminál megépítéséért a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. felelős, az épület vagyonkezelője és üzemeltetője a MÁV lesz.

A beruházás előkészítésére csaknem kétmilliárd forintot biztosít a kormány, ami magába foglalja

a fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozását,

a beruházási terv készítését,

a tervezési program elkészítését,

a költség- és időkalkuláció elkészítését,

a beruházási alapokmány és program elfogadását,

a vázlatterv készítését,

a jóváhagyási terv készítését,

az engedélyezési dokumentáció készítését és

az engedélyeztetés költségeit is.

A támogatási szerződést a NIF Zrt.-vel az innovációs és technológiai miniszter köti meg az előkészítési feladatok végrehajtására. A forrásokat a jövő évi költségvetésből biztosítják.

Szijjártó Péter múlt héten jelentette be, hogy több fejlesztésről és beruházásról döntött a gazdasági újraindításért felelős operatív törzs. Ezek között említette a dunakeszi vasúti átrakó és a Göd melletti ipari innovációs fejlesztési terület létrehozását. Beszélt arról is, hogy Komáromban fejlesztik a közlekedési infrastruktúrát, továbbfejlesztik az ipari parkot Nyíregyháza mellett és felgyorsítják a hajdúnánási MotoGP-pálya megvalósítását. Az operatív törzs ülésén felvetett több kezdeményezésről is most jelent meg jogszabály a Magyar Közlönyben, így a gödi beruházásról és a Nemzeti Filmintézet fóti telephelyének fejlesztéséről is.