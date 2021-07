Egész nap szakadni fog az eső, de a hőségtől így sem szabadulunk

Megkezdődik a lehűlés a hétvégén, de nem lesz olyan gyors, mint azt a legtöbben szeretnénk. A hidegfront Budapestet is elérte, már a reggeli órákban intenzívebb esőzések voltak a fővárosban. Budapesthez hasonlóan több helyen már hajnalban is záporok és zivatarok köszöntik a reggelt − derült ki az Időkép előrejelzéséből. A reggeli órákban leginkább északnyugaton alakulhat ki csapadék.

Napközben több helyen is elered az eső, legkisebb eséllyel délen és délnyugaton várható csapadék. Helyenként viharos széllel, jégesővel és felhőszakadással kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati, délnyugati szél többfelé megerősödik. Napközben 26 és 37 fokot mérhetünk. Az alacsonyabb hőmérsékletre északon és északnyugaton számíthatunk, délen és délkeleten melegebb lesz.

Eleinte a Dunántúlon és a középső megyékben várható zivatar, majd fokozatosan átterjednek a keleti területekre is − olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján. A zivatarok akár intenzív felhőszakadással, szélrohamokkal, esetleg jégesővel járó zivatarok is lehetnek. A szél erőssége több helyen 60−80, néhol esetleg 80 kilométer per órától sebesebbek is lehetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ( OMSZ ) az ország egész területére egyes szintű figyelmeztető előrejelzést adott kis zivatarok miatt.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az ország nagy részében felhőszakadás miatt is egyes szintű figyelmeztetés van érvényeben. Kivétel ez alól Csongrád-Csanád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Vas megye. Ezeken a területeken nem várható felhőszakadás.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Hőség miatt Csongrád-Csanád megyében hármas szintű, azaz vörös jelzés van érvényben. A ország nyugati és északi részén nincs érvényben figyelmeztetés.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Müller Cecília országos tiszti főorvos vasárnap éjfélig meghosszabbította a hőségriadót. A tartós hőség miatt hétfőn déltől rendelte el harmadfokú intézkedését az ország egész területére eredetileg péntek éjfélig, most ezt hosszabbította meg.

A nagy meleg az emberi szervezetet sem kíméli, ami miatt sokan fáradtsággal és aluszékonysággal küzdhetnek. Ezek pedig kihathatnak a koncentrációs képességünkre is. A szív- és érrendszeri megbetegedésekkel küzdők és az idősek számára különösen megterhelő lehet a hőség. Felléphetnek keringési panaszok, vérnyomás-ingadozás, rosszullét, ezért érdemes lesz többet pihenni és kerülni a nagyobb fizikai megerőltetést.

A záporok, zivatarok miatt még nagyobb lesz a fülledtség, ami miatt nehéz légzés, légszomj, rosszullétek alakulhatnak ki.

Az UV-sugárzás délelőtt 11 és délután négy óra között a napos időszakokban nagyon erős lesz, ezért ebben az időszakban gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, és fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot.