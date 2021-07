Tüntetés, Hard Talk, Hosszú-rejtély

Tüntetés volt délelőtt a Hősök terén a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szervezésében. A nagygyűlésre meghívták Pintér Sándort és Kásler Miklóst is, azonban egyik miniszter sem vett részt a demonstráción, amelyről az Index élő adásban tudósított.

A BBC nem engedi, hogy a Szijjártó-interjút leadja a magyar közmédia. A Hard Talk-ról itt olvashat.

Milyen kár, hogy Milák Kristóf nem a 101 méteres pillangóúszás számában indult az olimpián –.

A Hosszú-rejtély nyomába eredtünk, arra kerestük a választ, hogy vajon miért nem hozta világklasszis formáját a tokiói olimpián az Iron Lady?

Ecsettel is, evezővel is klasszis a 86 éves evezős, Hajós Hollanda Éva. Aki egyszer jó csaj volt, az örökre az is marad – mondta cinkosan az Indexnek adott interjúban.

Még él a remény: női kéziseink 29-25-re legyőzték a spanyolokat a tokiói olimpia csoportkörének negyedik fordulójában. A mérkőzést élőben tudósítottunk, összefoglalónkat itt olvashatja.

Társkiadványaink írásaiból ajánljuk:

FEMINA: A történelem legveszélyesebb női szépségápolási kencéi mérgezést és halált okozhattak.

DÍVÁNY: A balkonkertek tökéletes lehetőséget kínálnak arra, hogy némi odafigyeléssel lenyűgöző, virágokkal teli pihenőteret teremtsünk.

AZ ÉN KUTYÁM: Most kiderül, mennyi időt tölthetnek a házi kedvencek biztonsággal a napsütésben.