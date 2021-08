Leszakadt az ég, azonnal kiparancsolták az embereket a Balatonból

Már harmadfokú riasztást is kiadott az ország több területére zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Óránként akár 100 kilométer per órásnál erősebb szélviharra lehet számítani, és újra visszatérhet a mandarin méretű, akár öt centiméternél is nagyobb átmérőjű jég. Úgy tűnik, a Balatonnál a hajnali zivatarok után már megkezdődött az ítéletidő, legalábbis véget ért a kánikula – írja a Blikk.

A lap arról is beszámol, hogy a strandokat pillanatok alatt kiürítették, így persze örvendhetnek a büfések, hiszen az emberek ott keresnek maguknak menedéket. Úgy tudják, hogy a hajókat és a fürdőzőket is kiparancsoltak a vízből, illetve a legtöbb balatoni települést már el is érte a vihar.

Közben az Időkép azt írja, hogy az ország nyugati részére már meg is érkezett a felfrissülés, közben viszont keleten még mindig harminc fok felett alakul a hőmérséklet.

Forrás: Időkép

A portál kamera- és radarképeit nézve talán már nincs is olyan település a magyar tenger környékén, ahol nem esik az eső.