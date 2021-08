Jön az orkán és az özönvíz, kiadták a riasztást az egész országra

Délnyugaton számos járásra másodfokú riasztásokat adott ki zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap késő délelőtt. Az érintett területeken a következő órákban viharos széllel, jégesővel, rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadékkal kísért zivatarok várhatók.

Forrás: met.hu

A szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint az összes megyében zivatarveszély miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben.

Kiemelték: a nap második felében északnyugat felől hidegfront vonul át az ország felett. A front előtt és a fronton sokfelé alakul ki zivatar. A déli órákig ezeket inkább csak intenzív csapadék, átmeneti szélerősödés és jégeső kísérheti. Már ezek a zivatarok is rendszerbe szerveződhetnek.

Elsősorban délután és este gyorsan áthelyeződő heves zivatarokra is számítani kell, amelyeket károkozó, akár óránként 100 kilométeresnél erősebb szélvihar, nagy méretű, akár öt centiméternél is nagyobb átmérőjű jég kísérhet. Helyenként nagy mennyiségű, akár 30 milliméternél is több csapadék hullhat a zivatarfelhőkből.

Megjegyezték, hogy délután főként az ország keleti felén még erősebb, akár óránként 110 kilométeresnél is erősebb széllökésekkel kísért zivatarok is kialakulhatnak, ezért akár harmadfokú riasztásokat is kiadhatnak.

A késő esti órákban a zivatarok nagy része várhatóan elhagyja az országot, és megnyugszik a légkör. Az éjszaka második felében néhány nem heves zivatar északkeleten és délnyugaton lehet.

Emellett zivatartól függetlenül is lehetnek viharos széllökések, ezért

Baranya,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Somogy,

Tolna,

Vas,

Veszprém és

Zala megyére

a szél veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait. A nagyobb tavaknál pihenők figyelmét felhívták, hogy a viharjelzéseket is tartsák szem előtt.

Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivőhelyettese az érintett területeken azt ajánlja, hogy a kerti bútorokat, a cserepes virágokat, a szerszámokat minél előbb vigyék fedett helyre, nehogy a viharos erejű szél kárt tegyen bennük. Kiemelte:

a viharos szélben lehetőség szerint senki ne parkoljon fa alá. Ha valaki leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, jelezze a 112-es segélyhívón.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ahol jelentős mennyiségű csapadék hull, javasolt a pincéket áramtalanítani, továbbá minden olyan tárgyat, amelyben a víz kárt tehet, érdemes felvinni a pincéből.

Mindeközben továbbra is több megyében van érvényben első-, másod- és harmadfokú figyelmeztetés a hőség miatt. Jellemzően délkeleten még vasárnap is 38 fokig melegedhet a levegő.