Vasárnap durva vihar tombolt Magyarországon, amelynek következtében több mint 1300 eseményhez riasztották a tűzoltókat. Az OMSZ megfigyelőállomásán orkán erejű széllökést is mértek, sőt, Tihany felett még a légkör is felrobbant. A vihar Nyíregyházán is komoly károkat okozott, a romok eltakarítása jelenleg is zajlik. Galériánkban megmutatjuk, hogy a helyiek és a műveleti egységek miként igyekeznek helyrehozni a károkat.

7 Galéria: Vihar Nyíregyházán Fotó: Olvasói fotó / Index