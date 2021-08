Csikász Brigitta készülékét 2019 áprilisa és novembere közt hallgatták le a Pegasussal a portál cikke szerint. Az újságíró telefonjának technikai elemzése ugyanis egyértelműen kimutatta a Pegasus nyomait. A vizsgálatot azt követően végezték el, hogy az ő telefonszámát is meglelték azon a listán, amely a kémszoftver célpontjait tartalmazza.

Szinte napra pontosan, egy nap híján ugyanakkor kezdték el megfigyelni őt, mint amikor a Direkt36 újságírójának, Panyi Szabolcsnak a készülékét is elkezdték lehallgatni.

A megfigyelés idején Csikász Brigitta az Átlátszó munkatársa volt, jelenleg a Blikknél dolgozik. Állítása szerint már 2010 óta kap időközönként figyelmeztetéseket arról, hogy hatóságok megfigyelés alatt tartják őt, ebből a szempontból nézve nem lepték meg a fejlemények.

Ő volt az egyike annak a négy újságírónak, akikről eddig kiderült, hogy megfigyelhették őket. A többiekkel ellentétben eredetileg nem vállalta fel a nevét, most azonban máshogy döntött.

Azért vállalom mégis a nevemet, mert elindult a nyomozás. Jobbnak tartom, ha én vállalom fel, mintha a tudtom nélkül kikerülne

– magyarázta a döntését.

Az újságíró a Blikk oldalán is írt arról, hogy miért döntött így: „Szomorúan látom, hogy az ügy kezd elhalni, pedig ezzel komolyan foglalkozni kellene, hiszen, ahogy én, más is válhat megfigyelés célpontjává, vagyis áldozattá. Emellett, a nyomozás során is előkerülhet a nevem, illetve, már vissza is hallottam, hogy én lehetek a Pegasus-ügyben érintett negyedik újságíró. És ha ez szélesebb körben el is terjed, nem szeretném, ha bárki azt gondolná, hogy félek. Mert erről egyáltalán nincs szó. Nincs mitől tartanom”.

Magyarország egy a tízből

Egy nemzetközi együttműködés eredményeként derült ki, hogy tíz ország – köztük Magyarország – kormányzata megvásárolta az NSO nevű izraeli cég Pegasus nevű kémprogramját. A megfigyelt személyek között szerepel

egy ellenzéki városvezető, Gémesi György gödöllői polgármester,

Aszódi Attila paksi bővítésért felelős volt államtitkár,

négy újságíró, köztük a Direkt36 két munkatársa,

Bánáti János, az ügyvédi kamara elnöke és kilenc másik magyar ügyvéd,

egy fotós, aki együtt dolgozott egy amerikai újságíróval a Kreml-közeli orosz pénzintézet, a Nemzetközi Beruházási Bank budapesti székhelyéről szóló cikken,

a milliárdos vállalkozó, Varga Zoltán, a 24.hu-t is kiadó Centrál Médiacsoport tulajdonosa,

Chikán Attila közgazdászprofesszor, az első Orbán-kormány gazdasági minisztere, aki Varga Zoltán vendége volt egy 2018-as vacsorán,

a G-napig Orbán Viktor fő szövetségesének számító Simicska Lajos egykori Fidesz-pénztárnok fia,

valamint a CEU egykori diákja, Adrien Beauduin, akit egy 2018-as kormányellenes tüntetésen vettek őrizetbe.

A Guardian korábban azt írta, hogy a Pegasus magyarországi használatáról Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu akkori izraeli miniszterelnök egyik 2017-es találkozóján születhetett megállapodás. Bár az NSO egyik korábbi alkalmazottja megerősítette, hogy Magyarország ügyfél, maga a cég azt is tagadja, hogy elfogad utasításokat az izraeli kormánytól. Az Orbán-kormányzat határozottan cáfolja, hogy Magyarországon törvénytelen adatgyűjtés folyt volna, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Pegasus-botrányt politikai hisztériának nevezte.