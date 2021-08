Még ön is jelentkezhet ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek

Az elmúlt hónapokban naponta jelentették be az előválasztásra ajánlott jelöltjeiket az ellenzéki összefogás pártjai, illetve hatan is jelezték, hogy elindulnak a közös miniszterelnök-jelöltségért. A nyilvántartásba vétel elkezdődött, de még ez is csak egy kezdőlépés a hivatalos jelöltté válás folyamatában és az előválasztáson való részvételhez.