Berki Krisztián elsiette a bringavásárlást

Akár 150 ezer forintos minisztériumi segítséggel lehet most elektromos kerékpárt vásárolni. A magánszemélyeknek szóló pályázat benyújtási időszaka ma kezdődött.

A közelmúltban a gépjárművezetéstől eltiltott celeb, Berki Krisztián terelte az érdeklődést az elektromos kerékpárok irányába, rámutatva, hogy ő mindig is gyorsabb volt a gyalogosoknál, sőt, még magánál az életnél is, és a jövőjét a továbbiakban is eszerint tervezi tengetni – mégpedig aktuálisan egy közel kétmillió forintot érő elektromos rásegítésű luxuskerékpár segítségével.

Igazán érdekfeszítő hír, de mi közöm nekem ehhez? – gondolhatja az olvasó.

Nos, valójában több, mint gondolná, ugyanis a mai naptól egymilliárd forint keretösszeggel az elektromos biciklik használatát támogató pályázatot írt ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan.

A pályázat célja a gépjármű használattal szembeni alternatíva nyújtása, és ezzel a települések levegőszennyezésének csökkentése. A támogatásra minden hónap elején lehet pályázni, és a ma megnyílt időszak augusztus 6-án zárul. A kiírás kizárólag magánszemélyeknek szól, pályázni pedig ügyfélkapus azonosítást követően a fentebb már hivatkozott, a projektet lebonyolító IFKA Nonprofit Kft. honlapján lehet.

Fontos szabály, hogy egy személy csakis egy kerékpárra, legfeljebb egy pályázatot nyújthat be, és az érdeklődők kétféle – nyomatékszenzoros vagy pedálszenzoros – elektromos rásegítésű kerékpár közül választhatnak.

Pedálszenzor kontra nyomatékszenzor A pedálszenzoros hajtási rendszerű biciklik teljesítménye és akkumulátorkapacitása egyaránt gyengébb a nyomatékszenzoros társaikéhoz képest, ami az árukra is igaz. Az ilyen kétkerekűek esetében az igényelhető állami támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes eladási ár fele, legfeljebb 90 000 forint, és a kiválasztott pedálszenzoros kerékpár vételára legfeljebb 400 000 forint lehet. A kifinomultabb és drágább technikai hátterű nyomatékszenzoros kerékpár esetén az elérhető támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes, maximum bruttó 900 000 Ft-os eladási ár fele, de legfeljebb 150.000 forint lehet.

Pedelec árak

A pedelec elnevezés az angol pedal, illetve electric szavak mozaikszava, ami arra utal, hogy a kerékpár elektromos rásegítést ad a pedál tekerésekor. A pedelec rendszer tehát nem összekeverendő az elektromos „gázkaros” megoldással, hiszen a bicikli motorja a pedál tekerése nélkül semmiféle rásegítést nem nyújt a használónak.

A legolcsóbb pedelec kerékpárokat napjainkban hozzávetőleg 250 ezer forintért kínálják a szaküzletek, a legdrágábbakat pedig – kapaszkodni tessék! – 4,5 millió forint felett.

A pályázat menete

A benyújtott pályázatról a kiíró a regisztrációs időszak végét követő 20 munkanapon belül dönt, és ha mindent rendben talál, az igénylő az elnyert pályázatot követő öt napon belül úgynevezett támogatói okiratot kap, amelynek birtokában fél éve van a pályázatában meghatározott elektromos rásegítésű bicikli megvásárlására.

Végül a kedvezményesen megvásárolt kerékpárt kötelező regisztrálni a rendőrség által is ellenőrzött kerékpár-nyilvántartási felületen, a BikeSafe oldalon.

(Borítókép: Elektronikus kerékpárok töltőállomása Németországban. Fotó: Thomas Trutschel / Photothek / Getty Images)