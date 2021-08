Van olyan tini, akinél pánikrohamokat idézett elő a Covid

Mint arról korábban beszámoltunk, a koronavírus 6-8 héttel, vagy akár több hónappal a fertőzést követően is okozhat életminőséget rontó, elhúzódó tüneteket. A probléma a gyerekeket is érinti, ezért már tavasszal külön ambulanciát nyitottak számukra a Semmelweis Egyetemen. Az ellátás most tovább bővül, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika után ezentúl a Szent Rókus Klinikai Tömbben található Semmelweis Egyetemi Szakrendelő Intézetben (SESZI) is várják azokat a gyerekeket, akiknek korábban bizonyítottan koronavírus-fertőzésük volt, és most tartósan különböző tünetektől szenvednek.

A szűnni nem akaró légúti panaszok (pl. nehézlégzés, köhögés), a fáradékonyság és a gyengeség is ezek közé tartozhat, mint ahogyan a végtagzsibbadás, a fejfájás, a szívdobogás-érzés, a mellkasi fájdalom is.

Amennyiben bizonytalan, mással nem magyarázható kiütések, hasmenés, visszatérő hasi fájdalom jelentkezik a koronavírus-fertőzés után, szintén érdemes felkeresni a rendelést, továbbá olyan pszichés panaszok megjelenésekor is, mint a szorongás, a depresszió, az alacsonyabb stressztűrő képesség és az ingerlékenység.

Az eddigi tapasztalat szerint a jelentkezők nagyrészt a serdülő, kisiskolás és gimnazista korosztályból kerülnek ki. Vezető tünet náluk az általános fáradékonyság, a rossz fizikai vagy épp szellemi teljesítőképesség, valamint a nehézlégzés

– foglalta össze a tapasztalatokat dr. Keresztes Emília, a már július óta működő Szent Rókus Klinikai Tömb gyermekpulmonológiai szakrendelésének főorvosa, aki a legextrémebb eseteket is felidézte.

Megfordult már náluk olyan páciens is, akinél ezek egyike sem volt jellemző, csak épp 5 hónapja nem érzett szagokat és ízeket, ez pedig nagyon rontotta az életminőségét. Egy másik eset, hogy 3 hónappal az elszenvedett fertőzés után pánikrohamokat élt meg egy tinédzserkorú fiatal. Az ő kivizsgálása során a szervi károsodásokat kellett kizárni és pszichiátriai konzultációra is szükség volt ahhoz, hogy megállapíthassuk, mi okozta a rohamszerűen jelentkező, szorongással, szívdobogással járó tüneteket.

A betegek kivizsgálása és a komplex rehabilitáció ugyanazon egységes egyetemi protokoll alapján történik a SESZI rendelésén, ahogyan március óta az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján, júniustól pedig a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klunikán működő poszt-COVID ambulancián. Az első találkozás során – a szülő által kitöltött online kérdőív és a panaszok alapján – derül ki, hogy milyen további lépések szükségesek: laborvizsgálatok, esetleg szívultrahang, neurológiai, endokrinológiai kivizsgálás és pszichológiai felmérés.

Mivel a tünetek nagyon változatosak lehetnek, az ellátásban több szakterület is képviselteti magát: gyermekpulmonológus, gyermekkardiológus, gyermekneurológus, gyermekpszichiáter és klinikai szakpszichológus is.

A gyermek poszt-COVID ambulancia heti 2 rendeléssel indult július 6-tól: kedden és csütörtökön 9-12-ig a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetében. A rendelésre online lehet jelentkezni, szolgáltatás igénybevételéhez családorvosi, gyermekorvosi beutaló szükséges.