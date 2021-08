Betontoronyünnep

Amikor az épület tartószerkezete eléri a legmagasabb pontját, bokrétaünnepséget tartanak. A MOL-torony erre már hetekkel korábban készen állt, a nyilvános eseményre azonban csak most került sor. Természetesen a beruházás több mint maga a torony, ezt a neve is jelzi: MOL Campus, Buda Part; a köztudatba mégis toronyként vonul be a főváros látképét megkerülhetetlenül meghatározó, üvegbe csomagolt betonoszlop.

A részletek ismertetésére a generálkivitelező Market vezérigazgatója és a megbízó MOL Magyarország ügyvezető igazgatója vállalkozott. Az adatolás mellett a két beszéd csak annyiban tért el egymástól, hogy a

komoly munka, látványos fejlődés, szakértelem, modern, nagyvárosi életstílus, fenntarthatóság, közösség, minőségi szolgáltatás, smart otthonok, innovatív városközpont

és a közhelyszótár kötelező egyéb fordulatai milyen sorrendben szerepeltek, illetve hogy ki tudott még újabb építőelemeket hozzátenni: védjegy, zászlóshajó, mérföldkő, szerkezetépítési magasiskola, felgyorsult világ, megvalósult álom, múlt, jelen, jövő.

A feszengő érzés kialakulását fokozta a hosszú percekig tartó ki kinek mit és miért köszön felsorolása, noha vélhetően e retorikai alkatrészek beépítése nélkül ma már egy bekötőút átadása is elképzelhetetlen.

A konferanszié által név szerint is köszöntött vendégek összetételéből hamar kiderült, hogy melyik döntéshozói oldal érzi igazán magához közel állónak a grandiózus fejlesztést.

A Fővárosi Önkormányzat vezetése részéről nem láttuk, hogy bárki is eljött volna, és a MOL Campusnak helyet adó XI. kerület képviseletében is csak Bakai-Nagy Zita alpolgármestert, miközben Hoffman Tamás, Újbuda korábbi polgármestere kedélyesen beszélgetett Szeneczey Balázzsal, aki a projekt előkészítésének időszakában és a 2019-es indításkor is Tarlós István főpolgármester városfejlesztési helyettese volt.

Egy olyan léptékű fejlesztésnek, amilyen a MOL Campus, hosszú története van. 2012-ben szemelték ki a területet, 2014-ben meg is szerezték egy portugál befektetőcsoporttól a Kopaszi-gát fejlesztési területét, amelyet elneveztek Buda Partnak. 2017-ben jelentették be a komplexum megépítését az 54 hektáros összterületen. A tájékoztatás szerint ebből húsz hektár zöldfelület lesz, 11 hektár vízfelület kapcsolódik hozzá. Az építkezés részeként 15 lakóházban közel háromezer lakás épül, és egy üzleti negyed 13 irodaházzal. A projekt egy hotel megépítését is magában foglalja, nem kicsi: 198 szobás. Az előzetes számítások szerint harmincezer ember fordul majd itt meg naponta.

12 Galéria: MOL Campus bokrétaünnep Fotó: Bodnár Patrícia / Index

2027 végén fejeződik be a fejlesztés, ekkorra 620 ezer négyzetméter szintterületet építenek be térszint felett. A MOL-székháznak is helyet adó torony erőt sugárzó monumentalitása izgalmas kontrasztban áll a cég ügyvezetőjének múltat és jövőt taglaló mondatával, amely szerint a cég elmúlt 120 évének méltó reprezentánsa az épület, miközben a jövőjében nincs már 120 év.

Az egész olajipar transzformálódik, az, hogy milyen energiamixet fogunk használni a jövőben a mindennapi életünkben, napjainkban találjuk ki. Napjaink technológiája ad lehetőséget arra, hogy a fosszilis üzemagyagoktól egyre inkább távolodjunk, és egy új jövőt kezdjünk el megformálni.

Ma is mindenki láthatja a helyszínen az ország legnagyobb, 165 méteres toronydaruját. Erről a MOL ügyvezető igazgatója azt mondta: „Már-már hiányozni fog a város látképéből.”

A szerkezetépítés számokban 1. Az épület alá 220 darab százméteres, az épület mellé pedig kilencven darab 120 méteres talajszondát fúrtak le, ami összesen közel 33 kilométernyi szondát jelent. 2. A teljes székházba több mint 62 ezer köbméter betont dolgoztak be. 3. A bedolgozott mennyiség negyede feszített födémlemezként épült meg. 4. A vasbeton szerkezetekbe több mint 6800 tonna betonvasat és 105 000 folyóméter feszítőpászmát építettek be. 5. Szerkezeti acélként több mint 2 500 tonnát fognak beépíteni. 6. A homlokzatra a projekt végére összesen 5500 darab üvegpanelt építenek be. 7. A pódium-épületrész tetőszerkezetén 900 négyzetméternyi napelem telepítésével megújuló energiából biztosítják majd a ház jelentős energiafogyasztását. 8. Az épületben a teljes projekt keretében több mint egymillió méter kábelt húznak be. 9. A komplexumban összesen hét lépcsőház épül, ami összesen 2 633 lépcsőfokot jelent.

A kivitelezési munka a jelenlegi szerkezetkész állapot eléréséig húsz hónapba telt, innentől a villanyszerelőké, burkolóké, egyéb szakipari kivitelezőké a terep, összesen kilencszáz ember dolgozik tovább.

A szuperlatívuszokban bemutatott fejlesztés kétségtelenül sok érdekes technikai részletre is kiterjedt. Az ünnepség kapcsán a leginkább figyelemfelkeltő információ azonban mégiscsak az volt, hogy ha a sok sallangot lefejtjük az egész beruházási történetről, kiderülhet, hogy a bokrétaünnep tulajdonképpen nem más, mint a kötbérterhes vészhatáridő.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)